Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de octubre de 2025
89°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suben a ocho los asesinatos entre sábado y domingo: hombre muere apuñalado en Santurce

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:40 a.m. en la avenida Roberto H. Todd

12 de octubre de 2025 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre apuñalado falleció mientras personal médico intentaba salvarle la vida. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:40 a.m., en la avenida Roberto H. Todd, cerca de una megatienda en Santurce, detalló la Uniformada.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de la Policía alertó a los agentes sobre “una persona que se encontraba en la sala de emergencias de un hospital con heridas de arma blanca en el área del pecho”.

“Posteriormente, el hombre quien no ha sido identificado, falleció mientras recibía asistencia médica”, agregó el comunicado policíaco.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.

Con este caso, ascienden a ocho los asesinatos entre la madrugada de ayer, sábado, y la de este domingo, incluyendo un doble asesinato en San Juan y otra balacera con dos occisos, ambos menores de edad, en Yauco.

Hasta ayer, la Policía había reportado 352 asesinatos en lo que va de este año; 31 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Breaking NewsAsesinatosSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: