Suben a ocho los asesinatos entre sábado y domingo: hombre muere apuñalado en Santurce
Los hechos ocurrieron a eso de las 4:40 a.m. en la avenida Roberto H. Todd
12 de octubre de 2025 - 1:34 PM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:40 a.m., en la avenida Roberto H. Todd, cerca de una megatienda en Santurce, detalló la Uniformada.
Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de la Policía alertó a los agentes sobre “una persona que se encontraba en la sala de emergencias de un hospital con heridas de arma blanca en el área del pecho”.
“Posteriormente, el hombre quien no ha sido identificado, falleció mientras recibía asistencia médica”, agregó el comunicado policíaco.
Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.
Con este caso, ascienden a ocho los asesinatos entre la madrugada de ayer, sábado, y la de este domingo, incluyendo un doble asesinato en San Juan y otra balacera con dos occisos, ambos menores de edad, en Yauco.
Hasta ayer, la Policía había reportado 352 asesinatos en lo que va de este año; 31 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024.
