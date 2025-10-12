Suben a ocho los asesinatos entre sábado y domingo: hombre muere apuñalado en Santurce

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:40 a.m., en la avenida Roberto H. Todd, cerca de una megatienda en Santurce, detalló la Uniformada.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de la Policía alertó a los agentes sobre “una persona que se encontraba en la sala de emergencias de un hospital con heridas de arma blanca en el área del pecho”.

“Posteriormente, el hombre quien no ha sido identificado, falleció mientras recibía asistencia médica”, agregó el comunicado policíaco.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.

