12 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan cinco asesinatos en menos de 12 horas en varios municipios

En uno de los casos, dos hombres fueron tiroteados en Yauco

12 de octubre de 2025 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon múltiples casquillos de balas de diferentes calibres. (Archivo)
Hasta ayer, la Policía había reportado 352 asesinatos en lo que va de este año, 31 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cinco personas fueron asesinadas en tiroteos que son investigados por la Policía desde la tarde de ayer, sábado, en distintos municipios.

RELACIONADAS

Uno de los casos se reportó a eso de las 4:50 p.m., en la carretera PR-935, en el barrio Ceiba Norte, de Juncos.

Según la investigación preliminar, la víctima fue identificada como Nelson Montañez González, de 42 años y residente del lugar. Su cuerpo fue hallado con múltiples heridas de bala en los predios de una vivienda.

Luego, a eso de las 7:16 p.m., las autoridades hallaron un cuerpo con heridas de bala en el estacionamiento de un restaurante en Dorado.

La Policía identificó al occiso como Joselian Sánchez Díaz, de 24 años y residente de Toa Baja.

Más tarde, la Policía atendió un doble asesinato registrado a eso de las 9:53 de la noche, en el boulevard Rubén Ramírez, frente a la urbanización Costa Azul en Yauco.

La escena con dos cuerpos baleados fue confirmada por agentes de la Uniformada, después de que fueran alertados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Las víctimas no fueron identificadas de inmediato.

Posteriormente, a eso de las 3:20 de la madrugada de este domingo se reportó otro asesinato en Bayamón.

Oficiales de la Policía encontraron el cuerpo de un hombre de una persona con heridas de bala y sin signos de vida dentro de un vehículo en la carretera PR-174.

Al momento, no se ha precisado si la víctima fue identificada.

Estos incidentes ocurren después de que en la mañana de ayer, sábado se registra un doble asesinato en San Juan.

Hasta ayer, la Policía había reportado 352 asesinatos en lo que va de este año, 31 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024.

Asesinatos Policía de Puerto Rico Breaking News Yauco Juncos Bayamón Dorado Toa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
Ver más ->
