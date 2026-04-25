Identifican segundo occiso de doble asesinato en Naguabo
Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina, murió mientras recibía asistencia médica
25 de abril de 2026 - 5:11 PM
25 de abril de 2026 - 5:11 PM
La segunda víctima del doble asesinato reportado el 23 de abril en Naguabo fue identificada como Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina.
La Policía indicó, en declaraciones escritas, que Palermo Pagán poseía expediente por un caso de sustancias controladas de 2011.
Previamente, la Uniformada identificó a la otra víctima como Michael Manuel Lugo Aracena, de 33 años y residente de Humacao.
Según la información preliminar, el incidente ocurrió en la carretera PR-31, a la altura del barrio Peña Pobre, y fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron a dos hombres con heridas de bala en diferentes partes. Lugo Aracena murió en el lugar, mientras que Palermo Pagán fue transportado a una institución médica cercana donde murió mientras era atendido.
La Policía informó que, como resultado del tiroteo, varios vehículos y estructuras recibieron impactos de proyectil de bala.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa, junto con el fiscal Israel Umpierre.
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