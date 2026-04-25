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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican segundo occiso de doble asesinato en Naguabo

Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina, murió mientras recibía asistencia médica

25 de abril de 2026 - 5:11 PM

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El primer incidente de ataques contra parejas ocurrió el 31 de octubre cuando Kristine Herrera Caraballo, de 26 años, murió herida de bala en el interior de un Mitsubishi Lancer en la carretera PR-970, del barrio Maizales, de Naguabo. (Archivo/GFR)
La Policía identificó este sábado a la segunda víctima del doble asesinato como Wilberto Palermo Pagán.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La segunda víctima del doble asesinato reportado el 23 de abril en Naguabo fue identificada como Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina.

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La Policía indicó, en declaraciones escritas, que Palermo Pagán poseía expediente por un caso de sustancias controladas de 2011.

Previamente, la Uniformada identificó a la otra víctima como Michael Manuel Lugo Aracena, de 33 años y residente de Humacao.

Según la información preliminar, el incidente ocurrió en la carretera PR-31, a la altura del barrio Peña Pobre, y fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron a dos hombres con heridas de bala en diferentes partes. Lugo Aracena murió en el lugar, mientras que Palermo Pagán fue transportado a una institución médica cercana donde murió mientras era atendido.

Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina fue una de las dos víctimas del doble asesinato registrado el jueves en un barrio de Naguabo.
Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina fue una de las dos víctimas del doble asesinato registrado el jueves en un barrio de Naguabo. (Suministrada)

La Policía informó que, como resultado del tiroteo, varios vehículos y estructuras recibieron impactos de proyectil de bala.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa, junto con el fiscal Israel Umpierre.

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Breaking NewsNaguaboAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosSistema de Emergencia 9-1-1Humacao
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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