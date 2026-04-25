Identifican segundo occiso de doble asesinato en Naguabo

La segunda víctima del doble asesinato reportado el 23 de abril en Naguabo fue identificada como Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina.

La Policía indicó, en declaraciones escritas, que Palermo Pagán poseía expediente por un caso de sustancias controladas de 2011.

Previamente, la Uniformada identificó a la otra víctima como Michael Manuel Lugo Aracena, de 33 años y residente de Humacao.

Según la información preliminar, el incidente ocurrió en la carretera PR-31, a la altura del barrio Peña Pobre, y fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron a dos hombres con heridas de bala en diferentes partes. Lugo Aracena murió en el lugar, mientras que Palermo Pagán fue transportado a una institución médica cercana donde murió mientras era atendido.

Wilberto J. Palermo Pagán, de 41 años y residente de Carolina fue una de las dos víctimas del doble asesinato registrado el jueves en un barrio de Naguabo. (Suministrada)

La Policía informó que, como resultado del tiroteo, varios vehículos y estructuras recibieron impactos de proyectil de bala.