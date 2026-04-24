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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere peatón tras ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga en Naguabo

La víctima, que intentaba cruzar una vía pública, no ha sido identificada por la Policía

24 de abril de 2026 - 6:36 AM

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El vehículo que se dio a la fuga, observado a lo lejos por un testigo, que no vio el impacto fatal, no dejó pieza o fragmentos en el pavimento, lo que facilitaría su identificación.
El peatón falleció mientras recibía asistencia médica.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un peatón murió luego de ser arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en hechos reportados la noche del jueves en el kilómetro 1.7 de la PR-192, en Naguabo, informó el viernes la Policía.

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Según el informe policiaco preliminar, un hombre que intentaba cruzar la vía pública fue arrollado por un vehículo de motor cuya descripción se desconoce. El conductor abandonó la escena sin detenerse ni ofrecer información.

El peatón, quien no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad, indicó la Uniformada. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado a una institución hospitalaria local. Posteriormente, se ordenó su traslado a un hospital de Fajardo, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

La investigación inicial estuvo a cargo del agente Jan de Jesús Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, en unión al fiscal Israel Umpierre y al agente Alexander Sánchez Cardona, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 787-343-2020 si posee información que ayude al esclarecimiento del caso.

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NaguaboPolicía de Puerto RicoPeatón arrolladoBreaking NewsHit and run
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