Hombre que supuestamente estaba armado con dos cuchillos muere baleado por un policía en Carolina

Un hombre falleció durante una intervención de la Policía en la noche de ayer en un hotel en Carolina, informó esta mañana la Oficina de Prensa de la Comandancia de Carolina en un comunicado de prensa.

Según el informe policiaco, los hechos fueron reportados a eso de las 11:30 p.m., en el hotel Residence Inn, ubicado en la avenida Isla Verde, en Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

“Al llegar los agentes al lugar, encontraron a un hombre, el cual no ha sido identificado, en una actitud agresiva y con dos armas blancas en sus manos (cuchillos)”, indicó la Uniformada. “Ante esta situación, uno de los policías repelió la agresión con su arma de reglamento”.

El comunicado señaló que “el hombre resultó herido y fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica, donde posteriormente falleció”.

Ninguno de los implicados fue identificado al momento.