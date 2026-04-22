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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre que supuestamente estaba armado con dos cuchillos muere baleado por un policía en Carolina

Los hechos fueron reportados en un hotel en el área de Isla Verde

22 de abril de 2026 - 8:16 AM

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Por otro lado, la Policía informó que un peatón sufrió heridas de gravedad tras ser atropellado esta madrugada mientras cruzaba por la intersección de la avenida Ponce de León intersección y la calle Roberto H. Todd, de Hato Rey. (Archivo)
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto con el personal de la División de Investigación de Uso de Fuerza (FIU) continúan con la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció durante una intervención de la Policía en la noche de ayer en un hotel en Carolina, informó esta mañana la Oficina de Prensa de la Comandancia de Carolina en un comunicado de prensa.

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Según el informe policiaco, los hechos fueron reportados a eso de las 11:30 p.m., en el hotel Residence Inn, ubicado en la avenida Isla Verde, en Carolina.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

“Al llegar los agentes al lugar, encontraron a un hombre, el cual no ha sido identificado, en una actitud agresiva y con dos armas blancas en sus manos (cuchillos)”, indicó la Uniformada. “Ante esta situación, uno de los policías repelió la agresión con su arma de reglamento”.

El comunicado señaló que “el hombre resultó herido y fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica, donde posteriormente falleció”.

Ninguno de los implicados fue identificado al momento.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto con el personal de la División de Investigación de Uso de Fuerza (FIU) continúan con la investigación.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsCarolina
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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