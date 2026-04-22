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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tirotean a dos hombres frente a una sucursal bancaria en Vega Alta

Ambos perjudicados estaban acompañados de sus respectivas parejas

22 de abril de 2026 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres sufrieron heridas de cuidado en un ataque a tiros en la madrugada de hoy, miércoles, frente a una sucursal bancaria en Vega Alta, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:53 a.m., en los predios del centro comercial Gran Caribe Mall.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre unas personas heridas de bala.

“Al llegar al lugar, se alegó que mientras los querellantes se encontraban en el interior del vehículo Honda, modelo Accord de color oro, y se disponían a retirar dinero (de un cajero automático), se les acercaron varios individuos, los cuales les realizaron unos disparos”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.

Agregó que resultaron “con heridas de bala dos hombres, los cuales fueron transportados a una institución hospitalaria”.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja está a cargo de la investigación, bajo la supervisión del teniente Alexis Soberal.

Los perjudicados, de 45 y 62 años, estaban en condición estable, según Soberal.

“Uno de ellos tiene un impacto en el área de la cabeza y el otro en el pecho, cerca de la clavícula”, indicó Soberal, en entrevista con Noticentro.

“Personal del distrito de Vega Alta y testigos nos mencionaron que ambos (heridos) andaban con sus respectivas parejas”, quienes no resultaron con heridas por los disparos, agregó el oficial.

Señaló que, al momento, no tienen información de que a las víctimas les hubieran robado algo, pero no descartan ningún móvil.

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Breaking NewsTiroteosHeridos de balaVega AltaPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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