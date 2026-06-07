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Municipios de San Juan y Bayamón firman acuerdo para reforzar lucha contra el crimen

Mediante la alianza, podrán compartir información y equipo para redoblar esfuerzos en ciertas zonas o eventos multitudinarios

7 de junio de 2026 - 7:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El acuerdo entre los alcaldes de San Juan, Miguel Romero Lugo, y Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. (FOTO SUMINISTRADA)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Los alcaldes de San Juan, Miguel Romero Lugo, y Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, formalizaron este domingo un acuerdo para intercambiar tecnología, grabaciones y recursos especializados con el propósito de fortalecer la seguridad, agilizar investigaciones y optimizar la respuesta a emergencias.

Este acuerdo nace de la convicción de que siempre podemos hacer más para proteger a nuestras comunidades y fortalecer las herramientas disponibles para combatir el crimen y responder a emergencias. Cuando encontramos oportunidades para colaborar, tenemos la responsabilidad de aprovecharlas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”, expresó Romero Lugo, en conferencia de prensa.

Actualmente, el Municipio de San Juan cuenta con cerca de 1,200 cámaras de vigilancia instaladas en sectores estratégicos de la ciudad, 22 lectores de tablillas, sistemas de inteligencia artificial para la identificación de vehículos, cinco torres de vigilancia solar autónomas, tres centros de comando móviles, cuatro drones y un laboratorio de evidencia digital.

“Bayamón va a poder accesar lo que San Juan capture, y viceversa, cuando esto sea necesario para atender emergencias o investigaciones”, apuntó Romero Lugo.

Por su parte, Bayamón tiene el Centro de Tecnología Avanzada en Sistemas de Seguridad, 235 cámaras de vigilancia, 54 cámaras con sistemas de fotolectura de tablillas en vías principales y un “fusion center" para monitoreo e inteligencia criminal. Además, opera nueve torres de vigilancia electrónica en tiempo real equipadas con cámaras de alta definición, tecnología termal, detección de disparos e igualmente con sistemas de fotolectura de tablillas. Su infraestructura tecnológica también incluye un centro de comando móvil y drones.

“La seguridad pública requiere preparación constante y personal capacitado para enfrentar nuevos retos. Por eso, este acuerdo también promueve el intercambio de experiencias, capacitación y mejores prácticas. La preparación continua sigue siendo una pieza esencial de cualquier estrategia de seguridad efectiva”, añadió Rivera Cruz.

El alcalde de Bayamón destacó, asimismo, que la iniciativa permite atender incidentes como la desaparición de personas. “Esto no va a quedar aquí. Vamos a imaginarnos muchas cosas más”, apuntó.

A pesar de la baja general en los delitos Tipo I (contra la vida y propiedad), el renglón de asesinatos sigue al alza en ambas ciudades. San Juan registraba este domingo 37 muertes violentas -nueve más que en 2025-, mientras que Bayamón contabilizaba 11, lo que supone un incremento de seis frente al mismo periodo el año pasado.

“Lo más importante es que la gente se sienta segura y que constantemente estamos innovando y llevando a cabo iniciativas que nos ayudan a fortalecer aún más el área de seguridad”, dijo Romero Lugo.

“En términos de los delitos contra las personas, tenemos aproximadamente un 14.5% menos que el año anterior. La única área donde tenemos un más positivo es en asesinatos”, acotó, por su parte, Rivera Cruz, al agregar que, a través del sistema de fotolectura, han recuperado 54 vehículos robados y se han procesado más de 20 personas vinculadas a estos delitos.

La colaboración tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. “El acuerdo que estamos firmando, más allá de la colaboración, no conlleva intercambio de fondos ni compensación económica entre las partes. Esto es, básicamente, un fortalecimiento de la capacidad de respuesta rápida”, afirmó el alcalde de la capital.

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San JuanBayamónMiguel RomeroRamón Luis Rivera CruzAsesinatosPolicía Municipal de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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