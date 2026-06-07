Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González activa la Guardia Nacional para distribuir agua en Guaynabo y Bayamón por interrupciones de la AAA

Varias agencias estatales apoyarán el esfuerzo de respuesta con la movilización de recursos

7 de junio de 2026 - 6:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Guardia Nacional activó cuatro camiones cisterna con capacidad de 2,000 galones cada uno. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Guardia Nacional de Puerto Rico y varias agencias estatales movilizarán camiones para apoyar la distribución de agua ante la interrupción en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la zona metropolitana.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la gobernadora Jenniffer González indicó que las medidas fueron adoptadas tras una reunión sobre la situación que ha afectado a miles de abonados de la corporación pública.

Informó que la Guardia Nacional activó cuatro camiones cisterna con capacidad de 2,000 galones cada uno, los cuales estarán atendiendo comunidades específicas de Guaynabo y Bayamón.

Asimismo, agregó que la Compañía de Turismo, aumentó la capacidad operacional mediante la incorporación de camiones adicionales con capacidad de 12,800 galones.

Detalló que estas unidades serán abastecidas en un punto de llenado separado en Bayamón para evitar congestionar las operaciones regulares de distribución.

“Es un inepto. ¡Qué es esto!”: a gritos en el Tribunal de San Juan contra el jefe de la AAA

“Es un inepto. ¡Qué es esto!”: a gritos en el Tribunal de San Juan contra el jefe de la AAA

Residentes de San Juan increparon al director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado.

Los camiones de Turismo estarán destinados principalmente al llenado de cisternas en condominios y sectores del área de Isla Verde, permitiendo reducir la demanda directa sobre el sistema de distribución y contribuyendo a una recuperación más rápida del servicio.

De igual forma, el Departamento de Agricultura coordinó con la industria lechera la identificación de tres camiones utilizados para el transporte de leche, los cuales serán inspeccionados y certificados por el Departamento de Salud para transportar agua potable. Una vez completado el proceso, estas unidades también se integrarán al operativo de distribución.

Unos 40,000 abonados en la región metropolitana y varios municipios del norte de la isla podrían experimentar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable debido a fallas operacionales en la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” y a una reducción en la producción del Superacueducto, informó la corporación pública el sábado.

Con estas medidas, el gobierno estará incorporando al menos 10 camiones adicionales al esfuerzo de respuesta durante las próximas horas, sumándose a los recursos ya desplegados por la AAA.

Además, se solicitó a la AAA movilizar camiones cisterna de otras regiones de Puerto Rico hacia la región norte para fortalecer aún más la capacidad de respuesta en las zonas afectadas.

“Desde el primer momento hemos estado enfocados en garantizar que nuestra gente tenga acceso al agua potable mientras continúan los trabajos de recuperación del sistema. Estamos movilizando todos los recursos disponibles del gobierno y del sector privado para atender esta emergencia con sentido de urgencia”, expresó la gobernadora, en declaraciones escritas.

“El mensaje para nuestra gente es claro, estamos actuando. Todas las agencias del gobierno están trabajando de manera coordinada para llevar agua a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación del servicio. Continuaremos monitoreando la situación y tomando las medidas adicionales que sean necesarias”, añadió.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN

Estos eventos ocurren en momentos en que la AAA enfrenta una demanda del Municipio de San Juan tras meses de interrupciones recurrentes, bajas presiones y comunidades que, según el recurso legal, han permanecido semanas sin servicio de agua potable.

Durante la primera vista celebrada el viernes, en el Tribunal de San Juan, el juez Anthony Cuevas Ramos decretó un receso para que las partes sostuvieran conversaciones dirigidas a explorar un acuerdo.

Tras cerca de dos horas de negociación, el togado pospuso la vista para mañana lunes, 8 de junio, a las 2:00 p.m., al señalar que existían “buenas posibilidades” de alcanzar un acuerdo, aunque aún faltaban asuntos por finiquitar.

Tags
Guardia NacionalGuardia Nacional de Puerto RicoBreaking NewsJenniffer GonzálezAAA
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: