Jenniffer González activa la Guardia Nacional para distribuir agua en Guaynabo y Bayamón por interrupciones de la AAA

La Guardia Nacional de Puerto Rico y varias agencias estatales movilizarán camiones para apoyar la distribución de agua ante la interrupción en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la zona metropolitana.

En comunicado de prensa, la gobernadora Jenniffer González indicó que las medidas fueron adoptadas tras una reunión sobre la situación que ha afectado a miles de abonados de la corporación pública.

Informó que la Guardia Nacional activó cuatro camiones cisterna con capacidad de 2,000 galones cada uno, los cuales estarán atendiendo comunidades específicas de Guaynabo y Bayamón.

Asimismo, agregó que la Compañía de Turismo, aumentó la capacidad operacional mediante la incorporación de camiones adicionales con capacidad de 12,800 galones.

Detalló que estas unidades serán abastecidas en un punto de llenado separado en Bayamón para evitar congestionar las operaciones regulares de distribución.

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“Es un inepto. ¡Qué es esto!”: a gritos en el Tribunal de San Juan contra el jefe de la AAA Residentes de San Juan increparon al director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado.

Los camiones de Turismo estarán destinados principalmente al llenado de cisternas en condominios y sectores del área de Isla Verde, permitiendo reducir la demanda directa sobre el sistema de distribución y contribuyendo a una recuperación más rápida del servicio.

De igual forma, el Departamento de Agricultura coordinó con la industria lechera la identificación de tres camiones utilizados para el transporte de leche, los cuales serán inspeccionados y certificados por el Departamento de Salud para transportar agua potable. Una vez completado el proceso, estas unidades también se integrarán al operativo de distribución.

Unos 40,000 abonados en la región metropolitana y varios municipios del norte de la isla podrían experimentar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable debido a fallas operacionales en la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” y a una reducción en la producción del Superacueducto, informó la corporación pública el sábado.

Con estas medidas, el gobierno estará incorporando al menos 10 camiones adicionales al esfuerzo de respuesta durante las próximas horas, sumándose a los recursos ya desplegados por la AAA.

Además, se solicitó a la AAA movilizar camiones cisterna de otras regiones de Puerto Rico hacia la región norte para fortalecer aún más la capacidad de respuesta en las zonas afectadas.

“Desde el primer momento hemos estado enfocados en garantizar que nuestra gente tenga acceso al agua potable mientras continúan los trabajos de recuperación del sistema. Estamos movilizando todos los recursos disponibles del gobierno y del sector privado para atender esta emergencia con sentido de urgencia”, expresó la gobernadora, en declaraciones escritas.

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“El mensaje para nuestra gente es claro, estamos actuando. Todas las agencias del gobierno están trabajando de manera coordinada para llevar agua a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación del servicio. Continuaremos monitoreando la situación y tomando las medidas adicionales que sean necesarias”, añadió.

1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

Estos eventos ocurren en momentos en que la AAA enfrenta una demanda del Municipio de San Juan tras meses de interrupciones recurrentes, bajas presiones y comunidades que, según el recurso legal, han permanecido semanas sin servicio de agua potable.

Durante la primera vista celebrada el viernes, en el Tribunal de San Juan, el juez Anthony Cuevas Ramos decretó un receso para que las partes sostuvieran conversaciones dirigidas a explorar un acuerdo.