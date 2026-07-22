“Increíblemente raro”: mujer dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural en Australia

Una mujer australiana ha dado a luz a cuatro niñas gemelas idénticas después de un embarazo que los médicos describieron como increíblemente raro.

Jenitar Sau Na’amoana, de 34 años y quien ya tenía cuatro hijos, dio a luz a las bebés la semana pasada en el Hospital Royal Brisbane and Women’s, en el estado de Queensland.

“Estamos muy emocionados de poder cuidar de esta increíble pequeña familia, que ahora es una familia grande”, dijo la doctora Alexa Bendall, especialista en medicina materno-fetal que atendió a Na’amoana, en una entrevista difundida por el hospital.

Las bebés fueron concebidas de manera natural y provinieron de un solo óvulo fecundado que se dividió en cuatro, “lo cual fue increíble”, explicó Bendall.

Los funcionarios del hospital informaron que Na’amoana y su esposo, Jortham, no tenían planeado tener más hijos. (Metro North Health)

“Creemos que las probabilidades son probablemente de alrededor de 1 entre 15 millones para un caso como este, concebido de forma espontánea”, dijo. “No creemos que haya ocurrido nunca antes en Australia”.

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En general, los expertos señalan que la probabilidad de concebir cuatrillizos de manera natural es de apenas 1 entre 700,000; la mayoría de los casos se producen con la ayuda de tecnología médica.

Los funcionarios del hospital informaron que Na’amoana y su esposo, Jortham, no tenían planeado tener más hijos y se sorprendieron mucho cuando ella quedó embarazada de los cuatrillizos.

Na’amoana enfrentó un alto riesgo de complicaciones, especialmente porque los fetos compartían una sola placenta. En general, estar embarazada de múltiples fetos aumenta el riesgo de problemas como parto prematuro, aborto espontáneo y defectos congénitos, según Johns Hopkins Medicine.

Na’amoana fue vigilada por un amplio equipo médico del hospital desde las 10 semanas de gestación y fue ingresada como paciente a las 25 semanas para poder ser monitoreada, indicaron funcionarios del hospital. Dio a luz a las bebés mediante una cesárea el 14 de julio.

“El hecho de que tengamos cuatro bebés hermosos y sanos nacidos a las 28 semanas y cuatro días es increíble”, dijo Bendall. “La mamá perdió un poco de sangre, pero no una cantidad excesiva para haber tenido cuatrillizas, y se encuentra bien”.

Las bebés están evolucionando favorablemente en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sus nombres son Emily, Harriet, Catherine y Alexa, en honor a Bendall. La doctora calificó el gesto como un “hermoso homenaje” y dijo que se siente privilegiada de haber ayudado a traer a estas niñas al mundo.