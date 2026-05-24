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Segundo en una semana: muere otro pescador tras ser atacado por un tiburón en Australia

La víctima tenía 39 años y estaba buceando con tres amigos

24 de mayo de 2026 - 11:31 AM

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El hombre, de 39 años, estaba con tres amigos buceando desde una embarcación en Kennedy Shoal (Mark Baker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MELBOURNE, Australia - Un pescador submarino murió tras ser atacado por un tiburón en la Gran Barrera de Coral el domingo, en el segundo ataque mortal de tiburón en Australia en poco más de una semana, informó la policía.

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El hombre, de 39 años, estaba con tres amigos buceando desde una embarcación en Kennedy Shoal, frente a la costa del estado de Queensland, al sur de Cairns, cuando fue atacado, indicó la inspectora de policía Elaine Burns.

Burns declaró a los periodistas: “El hombre estaba pescando con arpón cuando fue atacado y murió a causa de una lesión crítica en la cabeza”.

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¡Míralo bien! Científicos no lo pueden creer.

La víctima, residente de Cairns, fue trasladada en barco alrededor del mediodía a la localidad turística de Hull Heads, donde los paramédicos lo esperaban. Había “sufrido lesiones incompatibles con la vida”, señaló un comunicado del servicio de ambulancias.

Kennedy Shoal es un arrecife de coral poco profundo popular entre los pescadores recreativos. Los buceadores también se sienten atraídos por el Lady Bowen, un barco hundido del siglo XIX.

Pescadores informaron que se habían visto tiburones toro en la zona antes del ataque.

Un tiburón atacó mortalmente al pescador submarino Steve Mattabonni el 16 de mayo en un arrecife de coral frente a la isla Rottnest, cerca de la costa suroeste del estado de Australia Occidental.

Colonias restauradas del coral cuerno de venado (“Acropora palmata”) totalmente blanqueadas y recién muertas durante el evento de blanqueamiento masivo de 2024. Las temperaturas extremas pueden matar a los corales expuestos a temperaturas superiores a su nivel de tolerancia durante períodos prolongados. Esta especie está protegida bajo la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción.Colonias recién muertas del coral cuerno de venado (“Acropora palmata”) en el arrecife El Eco, en la Reserva Natural de los Jardines Submarinos de Vega Baja. El calor extremo marino causa el blanqueamiento de los corales. La mortandad ocurre cuando el calor supera excesivamente el nivel de tolerancia de los corales. Esta especie está protegida bajo la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción.Colonia del coral de pilar (“Dendrogyra cylindrus”) blanqueada. Esta especie está protegida bajo la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción y su estado fue reclasificado a “altísimo peligro de extinción”. Está funcionalmente extinta en Puerto Rico tras los eventos de blanqueamiento de 2023 y 2024, y por el impacto de la enfermedad de perdida de tejido de los corales (“Stony coral tissue loss disease” o SCTLD). La severidad del calor extremo y los eventos de blanqueamiento han afectado a esta especie que está a punto de desaparecer. Se requieren esfuerzos grandes para la restauración del coral de pilar.
1 / 7 | Devastadora escena: corales muertos en Puerto Rico por calor extremo y blanqueamiento . Colonias restauradas del coral cuerno de venado (“Acropora palmata”) totalmente blanqueadas y recién muertas durante el evento de blanqueamiento masivo de 2024. Las temperaturas extremas pueden matar a los corales expuestos a temperaturas superiores a su nivel de tolerancia durante períodos prolongados. Esta especie está protegida bajo la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción. - Suministrada: Edwin Hernández Delgado

El residente de Perth, de 38 años, fue llevado en barco a la isla vacacional, donde los paramédicos no pudieron reanimarlo.

Se sospechaba que se trataba de un tiburón blanco de cinco metros (16 pies).

Australia ha promediado más de tres ataques mortales de tiburón al año en las últimas décadas. La muerte más reciente es la tercera víctima mortal por tiburón en Australia en 2026.

Nico Antic, de 12 años, murió en un hospital días después de ser atacado por un presunto tiburón toro frente a una playa de Sydney el 18 de enero.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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