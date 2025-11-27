Opinión
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un tiburón mata a una mujer y deja grave a otro bañista en una playa de Australia

El ataque contra dos turistas europeos tuvo lugar a tempranas horas de la mañana

27 de noviembre de 2025 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los científicos habían determinado que la pareja había sido atacada por un gran tiburón toro (Mark Baker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MELBOURNE, Australia - Un tiburón mató el jueves a una mujer y causó heridas de gravedad a un hombre que nadaba con ella, a primera hora de la mañana, en la playa de un parque nacional de la costa este de Australia, según informó la policía.

Los expertos afirman que un tiburón rara vez ataca a más de una persona.

El ataque se produjo en el Parque Nacional de Crowdy Bay, conocido por sus playas de acampada, lugares de pesca y rutas de senderismo a 360 kilómetros al norte de Sydney.

Las playas de la zona y del norte del ataque se cerraron a los bañistas indefinidamente, dijo el inspector jefe de policía Timothy Bayly.

Los servicios de emergencia acudieron a la playa de Kylies tras recibir informes de que dos personas de unos 20 años habían sido mordidas por un tiburón a las 6:30 de la mañana, según Bayly.

Bayly no quiso detallar las lesiones ni las circunstancias del ataque. “En este momento, lo único que puedo decir es que se conocían, que iban a nadar y que el tiburón les atacó”, declaró Bayly a la prensa.

Un transeúnte ayudó a la pareja en la playa antes de que llegaran los paramédicos de la ambulancia, pero la mujer murió en el lugar.

El hombre fue trasladado en helicóptero a un hospital, y el paramédico Josh Smyth dijo que el estado del hombre era grave pero estable.

Smyth dijo que los primeros auxilios del transeúnte podrían haber evitado una doble muerte.

“Tengo que dar las gracias al transeúnte de la playa que hizo un torniquete improvisado en la pierna del hombre, lo que obviamente le salvó la vida y permitió a los paramédicos de Ambulancias de Nueva Gales del Sur llegar hasta él y prestarle los primeros auxilios”, declaró Smyth a la prensa.

No se ha revelado la identidad del hombre y la mujer. Los medios de comunicación dijeron que eran turistas europeos.

Los científicos habían determinado que la pareja había sido atacada por un gran tiburón toro, según un comunicado del gobierno estatal.

Se desplegaron cinco “drumlines” (anzuelos con cebo suspendidos de flotadores) frente a la playa de Kylies para intentar capturar al tiburón, según informó el gobierno.

Para reducir el número de tiburones ya se habían colocado líneas de arrastre al norte, en Port Macquarie, y al sur, en Forster.

Gavin Naylor, director del programa de investigación sobre tiburones de la Universidad de Florida y gestor de la base de datos International Shark Attack File, afirmó que un solo tiburón que ataca a más de una persona es excepcionalmente raro.

“Es muy poco habitual. Los ataques individuales de tiburón son raros. Y los ataques de tiburón a dos personas por el mismo individuo no es algo inaudito, pero es muy raro”, dijo Naylor.

Naylor dijo que necesitaría conocer detalles de la secuencia del comportamiento del tiburón el jueves para entender qué le había motivado a morder.

Dos turistas británicos fueron atacados por un solo tiburón mientras practicaban snorkel en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia, en 2019. Uno perdió un pie y el otro sufrió heridas en una pierna.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

AustraliaTiburones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
