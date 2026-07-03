Australia pide respetar a Neil: así es el elefante marino de 2,200 libras que pasea por las calles

WELLINGTON, Nueva Zelanda — Al igual que muchos chicos de la zona antes que él, Neil ha vuelto a casa, al tramo de costa australiana donde nació. A diferencia de la mayoría de ellos, deja tras de sí fama, admiradores y daños materiales. Además, es un elefante marino de 1,000 kg (2,200 libras).

En junio, este mamífero de cinco años, que no deja de rugir y gemir, se arrastró hasta tierra firme para emprender su recorrido semestral por las localidades costeras del sur del estado de Tasmania, tras pasar meses alimentándose en el mar. Esto está planteando problemas ahora que pesa tanto como un coche pequeño y tiene en las redes sociales más seguidores que el doble de la población humana de Tasmania.

Sus travesuras en las infraestructuras locales han dejado como víctimas unos bolardos de tráfico doblados, una señal que advertía al público de la presencia de focas y una valla que no resistió el intento de Neil de saltarla. El resto del tiempo se tumba plácidamente donde le apetece, lo que a veces supone en plena calzada, paralizando así las localidades que visita.

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Sin embargo, las autoridades afirman que su mayor preocupación es que la popularidad de Neil pueda dar lugar a encuentros imprudentes entre personas y focas, que resultan peligrosos para ambas partes.

Neil es un chico malo con un largo historial delictivo

Neil, el único elefante marino macho que ha visitado Tasmania en años, ha conseguido cautivar a 1.4 millones de seguidores en TikTok, en parte porque se comporta como un auténtico capullo. Durante esta visita a la costa, la duodécima, entre sus travesuras se cuentan provocar choques con coches aparcados y derribar las barreras instaladas para mantenerlo alejado de las carreteras.

Esas travesuras han llevado a algunos internautas a aclamar a Neil como una especie de héroe antiautoritario. Sin embargo, los expertos afirman que se trata de un comportamiento normal en una foca en fase de crecimiento.

Los elefantes marinos machos jóvenes necesitan entrenarse para las luchas por el dominio, en las que los adultos se yerguen y chocan sus pechos entre sí mientras compiten por las oportunidades de apareamiento, según ha explicado Sophia Volzke, investigadora especializada en elefantes marinos de la Universidad de Tasmania, en Hobart.

Como no hay otros jóvenes con los que entrenar, Neil solo puede practicar con los Toyota.

Las autoridades piden a los aficionados que dejen en paz a Neil

Las autoridades locales temen que Neil sea el último animal salvaje cuya fama en las redes sociales haya ido más allá de lo que le conviene.

“La fama de Neil es, en cierto modo, un arma de doble filo”, afirmó Kris Carlyon, del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tasmania, en una rueda de prensa celebrada el jueves en Hobart, en la que pidió a los seguidores de la foca que respetaran su intimidad.

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“Hemos visto comportamientos bastante absurdos, como gente que se le acercaba con sus bebés en brazos solo para hacerse una foto para Instagram», afirmó.

Las autoridades han instado a la población a que se abstenga de identificar la localidad en la que Neil está deleitando o aterrorizando a sus habitantes, según con quién se hable. Temen que un encuentro desastroso entre la foca y algún admirador pueda obligar a los guardas forestales a llevar a cabo una operación arriesgada para trasladarla a otro lugar.

Carlyon también advirtió de que la situación podría empeorar. En un episodio ocurrido en 2023, una morsa llamada Freya, que atraía a multitudes en Noruega, fue sacrificada después de que las autoridades señalaran un riesgo cada vez mayor para la seguridad de las personas.

“Aquí existe el riesgo de, en esencia, querer tanto a Neil que acabe matándolo”, dijo Carlyon.

Los problemas de Neil se agravarán a medida que él

Es habitual que las focas regresen dos veces al año al lugar donde nacieron para descansar, ayunar y mudar el pelaje. Muchas especies se adentran en el interior durante sus visitas a la costa, lo que a veces las lleva hasta pueblos costeros.

Lo que hace especial a Neil es que es el único elefante marino macho que sale a tierra en Tasmania.

Las islas subantárticas situadas al sur de Tasmania albergan poblaciones reproductoras de elefantes marinos, y la madre de Neil habría llegado desde una de ellas para dar a luz, explicó Volzke. Ya se han avistado hembras en las costas de Tasmania anteriormente, pero, al no alcanzar el tamaño que tenía Neil cuando tenía uno o dos años, no provocan el mismo tipo de caos, añadió.

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“Los seres humanos se deshicieron de esos animales y ahora quizá estén volviendo y repoblando las zonas en las que antes se les veía”, afirmó. “Tenemos que encontrar una forma de convivir con ellos”.

Eso podría resultar complicado para Neil, así como para los guardabosques, los agentes de policía y los guardias de seguridad que le siguen la pista. Si llega a la edad adulta, Neil podría alcanzar los 5 metros (16 pies) de longitud y pesar el triple de lo que pesa ahora.

Sin embargo, según Volzke, alrededor del 90 % de los elefantes marinos machos mueren antes de alcanzar la edad reproductiva, que ronda los 10 años.

Por ahora, Neil, la foca, ocupa un tramo de acera, inmóvil y sin que nada le moleste. A veces se acurruca junto a un cono de tráfico naranja, para deleite de sus seguidores en Internet. No está claro por qué prefiere ese lugar, al que ha vuelto incluso después de que los guardabosques lo alejaran de allí.

“Está claro que ha decidido que este charco, rodeado de bolardos —que ahora mismo están en posición horizontal—, es su sitio", afirmó Carlyon el jueves.

Sus seguidores se sienten identificados. Los vecinos tienen sentimientos encontrados.

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