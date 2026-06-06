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Tercer ataque mortal de tiburón en cuatro semanas sacude a Australia

El hombre de 35 años practicaba pesca submarina con su familia cuando fue atacado

6 de junio de 2026 - 10:23 AM

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Dos de los hallazgos más interesantes son el aumento de tiburones blancos jóvenes, y que parecen estar expandiendo su zona de nado. (Archivo)
Las autoridades sospechan que un tiburón blanco de 4.5 metros (15 pies) fue el responsable.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un pescador submarino murió el sábado en el tercer ataque mortal de tiburón en cuatro semanas en Australia, informó la policía.

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El hombre de 35 años practicaba pesca submarina con su familia frente a la isla Michaelmas, cerca de la ciudad portuaria de Albany, en el estado de Australia Occidental, cuando fue atacado antes del mediodía, según un comunicado policial.

El hombre fue trasladado en barco a Albany, donde lo esperaban paramédicos, pero no pudieron reanimarlo, indicó la policía. Las autoridades sospechan que un tiburón blanco de 4.5 metros (15 pies) fue el responsable.

La racha de tres muertes es extraordinaria en un país que, en las últimas décadas, ha promediado alrededor de tres fallecimientos por tiburón al año.

La última muerte ocurrió el 24 de mayo, cuando el pescador submarino Michael Jensz, de 39 años, sufrió lesiones en la cabeza incompatibles con la vida en un ataque en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste de Australia. Se habían visto tiburones toro en las inmediaciones.

Una semana antes, el 16 de mayo, un tiburón blanco de cuatro metros (13 pies) atacó mortalmente al pescador submarino Steve Mattabonni, de 38 años, al noroeste de Albany, cerca de la isla Rottnest.

El único otro ataque mortal de tiburón en Australia este año ocurrió en enero, cuando un niño de 12 años murió en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sydney.

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