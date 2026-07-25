Donald Trump anuncia investigación comercial contra la Unión Europea tras multas impuestas a gigantes tecnológicos de Estados Unidos

Washington— Estados Unidos iniciará una investigación formal sobre las prácticas comerciales de la Unión Europea (UE), según declaró el viernes el presidente Donald Trump, tras afirmar que el bloque ha impuesto de forma injusta multas por valor de miles de millones de dólares a Google, Apple y otros gigantes tecnológicos estadounidenses.

El presidente republicano hizo el anuncio un día después de que la UE impusiera a Google una multa de $1,000 millones, tras señalar que el gigante tecnológico infringió las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y su omnipresente motor de búsqueda para dirigir a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones, en detrimento de los competidores.

En una extensa publicación en las redes sociales, Trump señaló que ha advertido a la UE sobre su práctica de imponer multas a las empresas tecnológicas estadounidenses. Mencionó a Google, Apple, Meta, Amazon y otras.

“Estados Unidos de América no es una ‘alcancía’ para Europa, ¡ni vamos a permitir que lo sea!“, escribió Trump, y añadió que su publicación debía servir como aviso de una investigación comercial inmediata ”sobre la práctica de ‘ROBAR’ a las empresas estadounidenses y, a su vez, al contribuyente estadounidense".

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“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y sumamente deshonesta, sobre la que les he advertido constantemente”, afirmó.

En la publicación, el mandatario aseguró que las sanciones contra las empresas “se revocarán por completo” y pronosticó que se impondría “un arancel sustancial” a la UE “lo antes posible”.

“¡Queden atentos!“, escribió.

1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo 1 / 12 Las guerras de aranceles más sonadas de la historia Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) Archivo Compartir

Investigación tras nuevos aranceles

La medida de Trump se produce un día después de que la Casa Blanca anunciara aranceles de dos dígitos sobre las importaciones procedentes de más de 60 países, acusándolos de aplicar de forma insuficiente las prohibiciones sobre los productos fabricados con trabajo forzoso. Los nuevos aranceles sustituyen a los gravámenes temporales del 10% sobre las importaciones a nivel mundial que Trump impuso después de que el Tribunal Supremo anulara sus aranceles más amplios.

Los nuevos aranceles se aplican en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer gravámenes a las importaciones y aplicar otras sanciones contra aquellos países de los que se determine que incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”.

José Castañeda, portavoz de Google, afirmó que la empresa ha trabajado intensamente para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la UE y ha expresado su preocupación por las repercusiones de las recientes decisiones de la Comisión Europea.

“Valoramos el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

Los representantes de Amazon, Apple, Meta y Microsoft no han respondido por el momento a las solicitudes de comentarios. Tampoco ha habido comentarios por parte de la Comisión Europea.

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Había amenazado con tomar represalias por las multas de la UE

La multa multimillonaria impuesta por la UE a Google fue la última ofensiva de Bruselas contra las grandes empresas tecnológicas, en el marco de una serie de medidas que han situado a la Unión a la vanguardia mundial a la hora de poner límites a algunas de las empresas más grandes del planeta, desde Silicon Valley hasta Pekín.

La UE lo ha hecho a pesar del riesgo de provocar la ira de Trump, quien ha arremetido contra la normativa digital del bloque de 27 países en el marco de una campaña más amplia contra Europa: imponer aranceles elevados, amenazar a Dinamarca con apoderarse de Groenlandia por la fuerza y socavar la confianza dentro de la alianza militar de la OTAN.

Descalabro total en mercados internacionales por miedo a recesión económica global Europa y Asia sufren los efectos de la guerra de aranceles provocada por el presidente de Estados Unidos.

Trump había amenazado con tomar represalias si se imponían sanciones a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Google había perdido recientemente el recurso que había interpuesto contra una multa de $4,500 millones por prácticas monopolísticas, impuesta por la UE por obstaculizar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión y su máxima autoridad en materia de competencia, señaló que actuaba en defensa de los intereses de los consumidores tras una investigación sobre Google.

“Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les indiquen dónde registrarse para acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleve una parte”, afirmó Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una transición limpia, justa y competitiva.

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El presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, criticó la multa calificándola de “degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes con intereses propios”, lo que tendrá un impacto negativo en las empresas y los consumidores europeos.

Señaló que la Ley de Mercados Digitales de la UE obliga a Google “a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que encantan a los europeos —como precios instantáneos y disponibilidad directa en hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play”.

La UE describe a algunos de los principales gigantes tecnológicos del mundo —Amazon, Apple, Alphabet (empresa matriz de Google), Meta, Microsoft y ByteDance (propietaria de TikTok)— como «guardianes» que controlan el acceso de los consumidores.