Tiburones blancos se mueven al norte siguiendo a las focas y alarmando a los bañistas

Scarborough - Rick Clough pasó unas cuatro décadas pescando langostas y erizos de mar en la costa de Maine antes de avistar a uno de los depredadores más reconocidos del océano: un gran tiburón blanco.

El tiburón de aproximadamente 2.4 metros (8 pies), visto frente a la ciudad costera de Scarborough en julio, sorprendió a Clough, pero no le hizo temer al océano, aunque admitió: “No estoy seguro de que quisiera bucear para buscar erizos ahora”.

Navegantes, bañistas y pescadores como Clough que pasan tiempo en las frías aguas de Nueva Inglaterra y el Atlántico canadiense están aprendiendo a vivir con los grandes tiburones blancos, las criaturas que se hicieron famosas por la película de 1975 “Jaws”. Los avistamientos de estos depredadores ápice son cada vez más frecuentes en lugares como Maine, donde antes eran muy raros.

Los científicos vinculan los avistamientos de tiburones blancos al aumento de la disponibilidad de focas de las que se alimentan los tiburones, y dicen que los bañistas generalmente están muy seguros de las mordeduras de tiburón. Los tiburones pueden crecer cerca de 6 metros (20 pies) de largo, aunque la mayoría no alcanza ese tamaño.

David Lancaster, un recolector comercial de almejas en Scarborough, usó un dron para observar a un tiburón de aproximadamente 3.6 metros (12 pies) cerca de las famosas playas de la ciudad a principios de este mes. Describió al animal como “magnífico” y “realmente asombroso” de ver. Pero también dijo que la presencia del tiburón le recordó que los nadadores deben tener cuidado con los peces grandes.

¿Por qué los grandes tiburones blancos van al norte?

Los avistamientos de grandes blancos frente a Cape Cod, Massachusetts, se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años, y el Atlantic White Shark Conservancy ha documentado cientos de animales durante más de una década. Pero nuevos datos muestran que los tiburones se dirigen aún más al norte, hacia New Hampshire, Maine y más allá, dijo Greg Skomal, biólogo pesquero senior del Departamento de Pesca Marina de Massachusetts e investigador veterano de tiburones blancos.

El número de tiburones blancos detectados frente a Halifax, Nueva Escocia, aumentó aproximadamente 2.5 veces de 2018 a 2022, según un artículo publicado por Skomal y otros en mayo en la revista Marine Ecology Progress Series. Aún más al norte, el número detectado en el Estrecho de Cabot que separa Nueva Escocia y Terranova aumentó casi cuatro veces, según el artículo.

Skomal dijo que la residencia promedio en estas aguas del norte también ha aumentado de 48 días a 70 días, lo que sugiere que los tiburones blancos parecen estar cada vez más cómodos más al norte.

Una razón clave para el cambio parece ser la conservación exitosa de las focas frente a Nueva Inglaterra y Canadá a través de leyes como la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que ha permitido que las focas prosperen y proporcionen una fuente de alimento para los tiburones depredadores, dijo Skomal.

“Podría ser una función de una base de presas en crecimiento”, dijo Skomal. “Y eso serían las focas”.

Los tiburones también están protegidos

Los grandes tiburones blancos también se benefician de las protecciones, incluida la prohibición de pescarlos en aguas federales de Estados Unidos que se mantiene desde 1997. Todavía son considerados vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En Massachusetts, el departamento de pesca marina dijo que fortaleció sus leyes de pesca después de que los pescadores en 2024 optaron por atacar a los tiburones blancos de todos modos. El estado prohibió el uso de ciertos tipos de artes de pesca pesadas en las áreas costeras donde los tiburones blancos se encuentran con mayor frecuencia.

“Creemos aquí en Massachusetts que atacar a los tiburones blancos desde la playa no es una práctica segura”, dijo Skomal. “No solo porque podría resultar en la muerte del tiburón, sino también porque podría ser un problema de seguridad pública”.

A pesar del tamaño y la fuerza de los tiburones, los encuentros peligrosos entre los tiburones blancos y los humanos son extremadamente raros. En todo el mundo, ha habido menos de 60 mordeduras fatales de tiburón blanco en humanos en la historia registrada, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones en el Museo de Historia Natural de Florida.

Viviendo con grandes blancos

El primer ataque fatal de tiburón registrado en Maine ocurrió en 2020 cuando un gran tiburón blanco mató a Julie Dimperio Holowach, de 63 años, frente a Bailey Island.

“Es un evento extremadamente raro. Pero estamos proporcionando toda esta información para mitigar el comportamiento humano y, con suerte, reducir cualquier encuentro negativo entre humanos y tiburones”, dijo Ashleigh Novak, coordinadora de investigación de Atlantic White Shark Conservancy.

El crecimiento de las redes sociales ha hecho que los avistamientos de tiburones se vuelvan virales en los últimos veranos. Una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Sharktivity también permite a los observadores de tiburones informar sus avistamientos.

Lancaster, un surfista, dijo que vivir con grandes blancos es algo a lo que la gente en Nueva Inglaterra tendrá que adaptarse.