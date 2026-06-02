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Tanques críticos y piezas clave de Blue Origin sobreviven a explosión de cohete

El cohete New Glenn estalló la semana pasada en Cabo Cañaveral, en Florida

2 de junio de 2026 - 11:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba de encendido de motores realizada el jueves 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, Florida. (@JConcilus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Blue Origin de Jeff Bezos dijo el martes que la explosión del cohete de la semana pasada salvó los tanques de combustible y algunas otras partes críticas de la plataforma de lanzamiento.

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Crítico para el programa lunar Artemis de la NASA, el enorme cohete New Glenn de la empresa explotó durante una prueba de encendido de motores en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral. Una torre de iluminación y el transportador-erector utilizado para mover e izar el cohete quedaron destruidos en la explosión que envió ondas de choque a todo el estado.

El director general, Dave Limp, ha dicho que los depósitos de metano, hidrógeno y oxígeno parecen estar en buen estado. El depósito de agua también está bien y la torre de soporte que aún se mantiene en pie puede repararse en su sitio. Un propulsor y otras piezas del cohete alojadas cerca no sufrieron daños.

En general, se trata de “una buena noticia”, dijo Limp en una actualización X, añadiendo: “Volveremos a volar antes de finales de año”.

Se sigue investigando la causa

Sólo dos días antes del accidente, la NASA adjudicó un contrato por valor de cientos de millones de dólares a Blue Origin, eligiendo cohetes New Glenn para lanzar un par de vehículos a la Luna antes de la llegada de los primeros caminantes lunares Artemis que los conducirán. New Glenn también es necesario para lanzar el módulo de aterrizaje Blue Moon de la empresa, que se utilizará para llevar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

El objetivo de la NASA es que en 2028 se produzca el primer alunizaje de astronautas desde el Apolo 17 en 1972.

La agencia espacial “hará todo lo posible” para que la plataforma vuelva a funcionar lo antes posible “sin dejar de centrarse en el progreso del módulo de aterrizaje”, declaró el administrador Jared Isaacman a través de X.

La línea de cohetes reutilizables New Glenn de Blue Origin -que lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en órbita- sólo ha despegado tres veces. No es tan grande como la Starship de SpaceX, que está realizando vuelos de prueba a los confines del espacio desde Texas.

La NASA ha encargado Starships, además de los módulos de aterrizaje Blue Moon, para llevar a los astronautas de Artemis a la superficie lunar en los próximos años.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Jeff BezosBlue OriginFloridaBreaking News
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