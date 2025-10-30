La estación espacial internacional cumple 25 años de presencia humana ininterrumpida en órbita

Cabo Cañaveral - Es una racha espacial sin precedentes: 25 años de personas viviendo fuera del planeta sin ni siquiera una pausa.

La Estación Espacial Internacional marca un cuarto de siglo de ocupación continua este fin de semana, con una lista de invitados de casi 300 personas, en su mayoría astronautas profesionales, pero también algún que otro turista espacial y director de cine. Los primeros residentes de tiempo completo abrieron la escotilla el 2 de noviembre de 2000.

Con solo cinco años restantes en el puesto de avanzada científico, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) cuenta con empresas privadas para lanzar sus propias estaciones en órbita con una clientela aún mayor y más amplia.Aquí hay una mirada a lo que ha sido y lo que está por venir:

Los primeros astronautas de la estación espacial

Bill Shepherd de la NASA y Sergei Krikalev y Yuri Gidzenko de Rusia despegaron en un cohete ruso Soyuz desde Kazajstán el 31 de octubre de 2000. Llegaron a la estación oscura, húmeda y de tres habitaciones dos días después y pasaron casi cinco meses a bordo, haciendo que el lugar no solo fuera funcional sino también hospitalario.

Shepherd, un ex Navy SEAL que se retiró en 2002, forma parte de un comité asesor de la estación espacial con Krikalev, ahora un alto funcionario espacial ruso.

Si bien las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son “bastante malas” a nivel nacional, “de persona a persona e incluso de agencia espacial a agencia espacial, en realidad son bastante buenas”, dijo Shepherd a The Associated Press.

290 visitantes y contando

Según el recuento de la NASA, 290 personas de 26 países han visitado la estación espacial. Siete están allí arriba ahora mismo, representando a Estados Unidos, Rusia y Japón.

La mayoría de los visitantes han volado por cortesía de sus países de origen.

El primero en pagar su propio camino, el empresario californiano Dennis Tito, se lanzó con los rusos en 2001 por encima de las objeciones de la NASA. Hambrienta de dinero en efectivo, Rusia continuó volando clientes privados, incluido un equipo de filmación ruso en 2021.

La NASA ahora abraza el turismo espacial, invitando a tripulaciones privadas para estancias de dos semanas. Hace unos meses, visitaron la estación los primeros astronautas en décadas de India, Polonia y Hungría, acompañados por la primera comandante femenina de la estación, Peggy Whitson. “El espacio une a la gente”, señaló.

Llamadas cercanas a bordo de la estación espacial

Las operaciones pueden parecer fáciles y aburridas a medida que los astronautas van y vienen, pero “no hay nada rutinario en ello”, dijo el ex administrador de la NASA Jim Bridenstine en una presentación reciente.

Entre los tropiezos más graves: el casi ahogamiento de un caminante espacial, un acoplamiento que envió a la estación a un giro salvaje, grietas persistentes y fugas de aire, y la creciente amenaza de basura espacial.

Shepherd se sorprende de que todavía siga fuerte. “El hecho de que tenga más del doble de su vida útil de diseño en muchas cosas es bastante notable”, dijo.

Toques del hogar

La vida en la estación espacial ha mejorado drásticamente desde que Shepherd y su tripulación lo resistieron.

“Ahora es un hotel de cuatro estrellas”, dijo. “No se puede pedir mejores alojamientos, al menos en el espacio”.

Ahora del tamaño de un campo de fútbol con múltiples laboratorios, la estación tiene un teléfono de internet para uso personal de los astronautas y una cúpula de cristal, o domo, para vistas y actuaciones privilegiadas de la Tierra.

El astronauta canadiense Chris Hadfield, que toca la guitarra, interpretó famosamente “Space Oddity” de David Bowie y otras melodías desde esa percha hace más de una década.

Los invernaderos experimentales también han añadido color y vitalidad, produciendo chiles y zinnias. Una máquina de espresso incluso tuvo una breve prueba, al igual que un horno para hornear galletas. Pero todavía no hay ducha ni lavandería, solo baños de esponja, con la ropa sucia tirada en lugar de lavada.

Altibajos de la vida en la estación

Los astronautas se han casado y han dado la bienvenida a hijos recién nacidos mientras servían en la estación espacial. Uno de los nuevos padres espaciales, Mike Fincke, está allí de nuevo, más de 20 años después de que llamara desde la órbita a la sala de partos de su esposa.

Los residentes de la estación también han lidiado con la angustia. La madre de un astronauta murió en un accidente automovilístico en 2007. Y en 2011, Scott Kelly estaba a mitad de una estancia de cinco meses cuando su cuñada, la congresista estadounidense Gabrielle Giffords, recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió.

Otros han tenido que lidiar con retrasos en los regresos, el caso más reciente y extremo involucró a los astronautas atrapados Butch Wilmore y Suni Williams. Su vuelo de prueba de una semana planeado de la nueva cápsula Starliner de Boeing se convirtió en una estancia en la estación de más de nueve meses, con la NASA cambiando a SpaceX para el viaje de regreso.

Ciencia en gravedad cero

Se han realizado miles de experimentos, muchos en los propios astronautas. Las pruebas médicas adquirieron mayor urgencia hace varios años cuando un astronauta descubrió un coágulo de sangre en una de sus venas yugulares. Los médicos supervisaron el tratamiento desde lejos hasta que el paciente regresó sano y salvo a casa.

La NASA también lanzó un estudio de gemelos con los hermanos Kelly. Scott Kelly participó en la primera expedición de un año de la NASA en 2015 y 2016, comparando su cuerpo con el del gemelo idéntico Mark en tierra. Mark Kelly también contribuyó a la astronomía, liderando una misión del transbordador para entregar e instalar un detector de partículas cósmicas. Se planean actualizaciones para el próximo año.

SpaceX se encargará de la desaparición de la estación

La NASA está pagando a SpaceX casi $1,000 millones para expulsar a la estación espacial de la órbita a principios de 2031. La compañía lanzará una cápsula de alta resistencia para acoplarse a la estación y dirigirla a una reentrada ardiente sobre el Pacífico.

Antes de que eso suceda, Axiom Space retirará el módulo que planea enviar a la estación. Ese módulo de vuelo libre formará el núcleo de la propia estación espacial de Axiom. Otras compañías están trabajando en sus propios conceptos.