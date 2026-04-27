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Capturan una rara langosta bicolor y este será su nuevo destino

Científicos explican que esto ocurre porque dos huevos del animal se fusionaron

27 de abril de 2026 - 4:51 PM

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Una rara langosta de color dividido se ve en la Wellfleet Shellfish Company, en Eastham, Massachusetts. (Shannon Keresey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Puede que sea una langosta dividida, pero ha unido a los habitantes de Nueva Inglaterra en la fascinación.

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Una empresa de marisco de Cape Cod donó una rara langosta bicolor a un centro científico, salvando al animal de la caldera por su notable coloración. La langosta encontrada es del típico color marrón por un lado y naranja brillante por el otro, y el patrón bicolor va desde la cabeza hasta la cola.

Representantes de la Wellfleet Shellfish Company de Eastham, Massachusetts, declararon el lunes que llevan días recibiendo consultas sobre el crustáceo. La empresa regaló la langosta al Woods Hole Science Aquarium de Falmouth (Massachusetts), que la expondrá al público cuando vuelva a abrir sus puertas.

“La langosta se encuentra ahora con los animales del Woods Hole Science Aquarium actualmente alojados en tanques de retención en el Laboratorio Biológico Marino durante el periodo de construcción del acuario. Cuando el acuario vuelva a abrir sus puertas, la langosta estará expuesta para que los visitantes puedan contemplar una de las anomalías naturales más sorprendentes del océano”, afirma la empresa marisquera en un comunicado.

Los pescadores capturaron la langosta frente a Cabo Cod el 16 de abril. Las langostas de colores extraños llegan a menudo a los muelles de Nueva Inglaterra durante la primavera y el verano, pero este ejemplar bicolor es más raro que la mayoría.

La langosta suele ser de color marrón moteado, pero puede presentar anomalías de color debidas a mutaciones genéticas que afectan a las proteínas que se unen a sus pigmentos. Algunas son azules o naranjas, otras tienen manchas calicó y otras son de colores tan vivos que se las llama langostas “algodón de azúcar”.

Una langosta de dos colores puede producirse porque dos huevos de langosta se fusionaron y crecieron como un solo animal, declaró a The Associated Press en 2024 el profesor de ciencias marinas Markus Frederich, de la Universidad de Nueva Inglaterra, en Maine. Existen estimaciones sobre la rareza de los distintos colores de langosta, aunque Frederich también ha advertido de que tales cifras son aproximaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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