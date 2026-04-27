Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Esperaban gemelos, nacieron sextillizos: la sorpresa que dio una oveja en Vermont

La oveja, llamada Teemu, había tenido cuatrillizos anteriormente

27 de abril de 2026 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Teemu y sus corderos sextillizos descansan en la granja Clover & Bee Farm en Underhill, Vermont. (Anne O'Connor)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Underhill - Anne O’Connor no paraba de contar ovejas, y eso le quitaba el sueño.

RELACIONADAS

Una oveja propiedad de O’Connor, que dirige la granja Clover & Bee Farm en Underhill (Vermont) con su marido Gunnar, parió a principios de mes un lote poco común de seis corderos. Tanto los sextillizos como su madre se encuentran bien, lo que hace aún más notable la inesperada ganancia de corderos.

La misma oveja había tenido cuatrillizos anteriormente y, aunque un reciente chequeo indicaba que esta vez tendría dos corderos, O’Connor sospechaba que serían más. Cuando llegó el gran día, los corderitos parecían no parar de llegar.

“Sospechaba un poco, solo por lo grande que era y porque iba un poco antes, que podría tener más de dos”, dijo. “Seis está muy bien, pero sin duda... es bastante”.

Las fuentes difieren en cuanto a la rareza de los sextillizos de oveja: O’Connor lo cifra en 1 de cada 1,000 y algunos sitios web agrícolas lo sitúan en uno de cada millón o más. O’Connor dijo que ha estado en contacto con la Asociación de Ovejas y Cabras de Vermont sobre los nacimientos, y el grupo encontró solo otro pastor tenía una oveja dar a luz a tantos corderos.

“Tardan más en alcanzar el peso corporal completo, pero la mayoría lo hace bien”, explica Kristen Judkins, de Gilead Fiber Farm, propietaria de una oveja que tuvo sextillizos tres años seguidos, en un correo electrónico. “Hay que vigilarlos durante las primeras semanas para asegurarse de que comen lo suficiente”.

Los corderos, que son en parte de la raza Finnsheep, reciben los nombres de los números del uno al seis en finés. La madre se llama Teemu por el jugador de hockey finlandés y miembro del Salón de la Fama del Hockey Teemu Selänne. Los O’Connor piensan quedarse con las cuatro ovejas y buscar un hogar para los dos corderos machos.

La granja cría ovejas para lana y también cultiva hierbas y bayas. Va por su quinto verano criando ovejas. El rebaño está en pleno auge: junto con otras dos crías recientes, los seis nuevos corderos elevan el total a 21. Y cinco ovejas están preñadas. Y cinco ovejas están preñadas.

Es probable que los días de reproducción de Teemu no hayan terminado. Se le permitirá un respiro, pero es probable que tenga más corderos en el futuro, dijo O’Connor.

“Ella es una gran madre, ella está haciendo impresionante con esto”, dijo O’Connor. “Ella es todavía muy en sus años reproductivos, por lo que probablemente un año o más y ella sólo, ya sabes, ser capaz de poner sus pezuñas para arriba “.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
VermontAgricultoresAgriculturaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: