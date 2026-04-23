Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ajolote mexicano aparece por sorpresa bajo un puente en Gales encontrado por una niña

El anfibio permanecerá en manos de su “descubridora” mientras se decide qué hacer con una criatura tan extraña al medio británico

23 de abril de 2026 - 1:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La niña Evie, que se encontraba con su familia de Leicester de acampada en la zona, lo recogió y descubrió que era un ajolote de piel pálida, de unos 20 centímetros de largo. (Dario Lopez-Mills)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres- Un ajolote mexicano, una especie en peligro crítico de extinción, ha aparecido por sorpresa bajo un puente sobre el río Ogmore, en Gales, encontrado por una niña de 10 años.

La niña Evie, que se encontraba con su familia de Leicester de acampada en la zona, estaba jugando en la orilla del río cuando vio un pequeño animal que le llamó la atención y que se refugiaba entre las piedras de la orilla, al parecer herido en la cola y el vientre.

Lo recogió y descubrió que era un ajolote de piel pálida, de unos 20 centímetros de largo. Emocionada, lo mostró a sus padres, quienes -aún más emocionados- acortaron sus vacaciones para regresar de inmediato a Leicester, a 250 kilómetros de allí, con su nueva mascota, según relata hoy la BBC.

La familia ya lo ha bautizado como Dippy, en recuerdo al lugar donde fue encontrado (el llamado Dipping Bridge, o puente sumergido).

El sapo concho puertorriqueño (Peltophryne lemur, PRCT) es el único sapo nativo de Puerto Rico y Virgen Gorda.El sapo concho está clasificado como una especie amenazada a nivel federal y en peligro de extinción en el foro estatal.El presidente de la organización sin ánimo de lucro Ciudadanos del Karso, Abel Vale Nieves, habla sobre la conservación del sapo concho en la Finca el Tallonal.
1 / 16 | El sapo concho más allá de Bad Bunny: así es la especie endémica que conquista el mundo. El sapo concho puertorriqueño (Peltophryne lemur, PRCT) es el único sapo nativo de Puerto Rico y Virgen Gorda. - Thais Llorca Thais Llorca

El director del Centro Nacional de ayuda a los reptiles, Chris Newman, señaló a la BBC que Evie probablemente salvó la vida del ajolote. Por el momento, el ajolote permanecerá en manos de su “descubridora” mientras se decide qué hacer con una criatura tan extraña al medio británico.

La niña es una aficionada a la vida salvaje y pasa horas mirando vídeos de animales, según dijo su madre a la BBC. “Llevo mucho tiempo diciendo a Evie que esas criaturas que ve en YouTube no son de verdad. ¡Y aquí estoy con una de ellas en mi cocina!”, exclamó la madre.

Los ajolotes se han popularizado en los últimos años gracias a su aparición en el juego de Minecraft en 2021, lo que puede explicar que Evie identificara fácilmente al pequeño animal.

No queda claro cómo una criatura tan delicada y en peligro de extinción, con un hábitat natural reducido a una pequeña parte de México, ha podido llegar hasta un río de una zona rural de Gran Bretaña.

Tags
Breaking NewsInglaterraespecie en peligro de extinción
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: