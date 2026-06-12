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Impresionante: descubren un cementerio submarino de ballenas de millones de años de antigüedad

Alberga una sorprendente variedad de vida marina y es probable que muchas especies que habitan ahí nunca se han documentado

12 de junio de 2026 - 8:49 AM

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Esta imagen sin fecha, facilitada por Peng Zhou, muestra un sumergible chino recuperando huesos fosilizados de ballena del fondo marino profundo, en el sureste del océano Índico, en la zona de fractura de Diamantina.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Unos científicos han descubierto comunidades de vida marina —entre las que se incluyen medusas, gusanos tubícolas y ofiuras— que prosperan en un cementerio de ballenas de millones de años de antigüedad.

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Estos cementerios se forman cuando los cadáveres de las ballenas caen al fondo del mar y se convierten en alimento para los animales de la zona. Este, situado a unos 7 kilómetros por debajo de la superficie del sureste del océano Índico, es el que abarca una superficie mayor y, hasta la fecha, el más profundo y antiguo que se ha encontrado.

“El enorme tamaño de las ballenas y la composición química única de sus huesos son los factores clave para la formación de estos singulares ecosistemas submarinos”, afirmó Xikun Song, biólogo del Instituto de Ciencia e Ingeniería de las Profundidades Marinas de la Academia China de Ciencias.

“Al mismo tiempo, la propia naturaleza de las profundidades oceánicas hace que estos lugares sean excepcionalmente difíciles de localizar para los científicos”, escribió Song, que participó en el último hallazgo, en un correo electrónico.

Los investigadores exploraron los restos durante varias inmersiones con un sumergible de aguas profundas en 2023, recogiendo muestras y cartografiando la extensión de la necrópolis. Encontraron cinco yacimientos de restos y fósiles, entre los que se incluyen cráneos de ballenas de pico y de barbas. Los huesos más antiguos datan de hace 5.3 millones de años.

De los cadáveres se alimentaban y vivían innumerables criaturas, grandes y pequeñas, entre ellas pepinos de mar, langostinos y almejas de agua salada. Es probable que muchas de ellas sean especies que nunca se han documentado, según los hallazgos publicados el miércoles en la revista Nature.

“El número potencial de especímenes es sencillamente asombroso”, afirmó el paleontólogo Stephen Godfrey, del Museo Marino Calvert de Maryland, que no participó en la investigación.

Según los autores del estudio, es probable que hayan confluido muchos factores para conservar los huesos durante millones de años. Son lo suficientemente densos como para resistir los ataques de los gusanos devoradores de huesos, y se encuentran a una profundidad suficiente en el océano como para evitar quedar enterrados por el polvo y las partículas sueltas. Además, los huesos estaban recubiertos por una ligera capa de minerales procedentes del agua de mar circundante, lo que pudo haber evitado su degradación.

¿Por qué murieron tantas ballenas aquí? Quizás ya vivían en la zona y murieron por causas naturales. Es posible que algunas perecieran por agotamiento o por enfermedades provocadas por las inmersiones a gran profundidad. La forma de la zona, similar a la letra V, también podría haber canalizado los restos hacia su lugar de descanso, según escribieron los autores.

Estos descubrimientos son importantes porque ofrecen pistas a los científicos sobre las comunidades rebosantes de vida que logran sobrevivir incluso en entornos remotos y de difícil acceso.

“Estudiar los cementerios de ballenas es importante para comprender cómo la vida puede adaptarse a condiciones tan extremas, no solo por la falta de luz y oxígeno, sino también por la presión increíblemente alta”, afirmó en un correo electrónico el coautor del estudio y paleontólogo Giovanni Bianucci, de la Universidad de Pisa (Italia).

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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