Dos ballenas jorobadas baten récords nadando entre Australia y Brasil

Los científicos han avistado dos ballenas jorobadas que realizaron por separado travesías récord entre Australia y Brasil.

Las ballenas fueron identificadas por las marcas distintivas de su cola en los dos lugares separados por unas 9,000 millas (14.500 kilómetros). Viajaron en direcciones opuestas y más lejos que cualquier otra ballena jorobada conocida hasta ahora.

“Se trata de un acontecimiento muy poco frecuente, pero es una magnífica demostración de la gran variedad de estos animales”, declaró Phillip Clapham, antiguo director de un programa de investigación de ballenas de la NOAA que no participó en los nuevos descubrimientos.

Las ballenas jorobadas son conocidas por recorrer largas distancias a través de los principales océanos siguiendo patrones predecibles, normalmente siguiendo rutas migratorias aprendidas de sus madres. Se alimentan de krill y peces pequeños en los meses más cálidos y se reproducen en aguas tropicales durante el invierno.

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Es difícil seguir los movimientos de criaturas que pasan la mayor parte de su vida bajo el agua. En el nuevo estudio, los científicos analizaron más de 19,000 imágenes de ballenas tomadas en las últimas cuatro décadas por grupos de investigación y ciudadanos científicos.

Un programa informático de reconocimiento ayudó a identificar las ballenas basándose en los patrones de color y los bordes dentados de sus colas. Los investigadores localizaron dos ballenas distintas en lugares de cría del este de Australia y Brasil a lo largo de los años, lo que sugiere que habían cruzado de un lugar a otro.

Una ballena recorrió algo más de 15,000 kilómetros, superando así a otros récords anteriores, como el de una ballena jorobada que nadó de Colombia a Zanzíbar.

Los resultados se publicaron el martes en la revista Royal Society Open Science.

Como las fotos sólo muestran a las ballenas al principio y al final de sus viajes, los investigadores no saben la ruta exacta que siguieron.

Las ballenas no suelen viajar entre lugares de apareamiento, por lo que aún no está claro por qué estas dos se embarcaron por separado en sus viajes. Es posible que se encontraran con otras ballenas en zonas de alimentación compartidas y se separaran en lugar de regresar al lugar de donde procedían, dijo en un correo electrónico Stephanie Stack, coautora del estudio y miembro de la Pacific Whale Foundation.

“Encontrar no uno, sino dos ejemplares que han cruzado entre Australia y Brasil pone en tela de juicio lo que creíamos saber sobre lo separadas que están realmente estas poblaciones”, afirma Stack.

Estas odiseas son más difíciles para las ballenas del hemisferio norte, donde los grandes continentes dificultan la travesía de los océanos.