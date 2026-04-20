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México lanza una campaña para proteger a las abejas ante plaga que amenaza los cultivos

La estrategia busca contener la varroasis

20 de abril de 2026 - 10:15 PM

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La autoridad señaló que las abejas son clave para más del 80% de la producción agrícola, por lo que su afectación impacta directamente en la seguridad alimentaria. (LUIS GANDARILLAS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

México, uno de los principales productores de miel del mundo, lanzó este domingo una campaña nacional para proteger a las abejas ante una plaga que reduce su población y amenaza la producción agrícola.

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó en un comunicado que la estrategia busca contener la varroasis, una enfermedad causada por un ácaro que provoca deformaciones en las abejas y reduce su capacidad para polinizar cultivos.

La varroasis, “considerada la peor enfermedad de este insecto a nivel mundial”, indicó el organismo, “provoca disminución de nacimientos, deformación de alas y abdomen, desorientación, menor secreción de cera, disminución de la producción de miel”.

“Además, ese parásito mengua la capacidad de las abejas para pecorear, es decir, realizar la actividad de recolectar néctar, polen, agua y propóleo de las flores”, añadió.

La autoridad señaló que las abejas son clave para más del 80% de la producción agrícola, por lo que su afectación impacta directamente en la seguridad alimentaria.

Como parte de la campaña, se realizarán diagnósticos, tratamientos y capacitación a apicultores para controlar la enfermedad.

México produce más de 57,000 toneladas de miel al año, que se exportan 28 países, apuntó el Senasica.

Sumado a la producción, el país cuenta con alrededor de un millón de colmenas, lo que lo ubica como el tercer exportador mundial del dulce, beneficiando a más de 43,000 familias, según datos oficiales.

No obstante, en los últimos años las abejas han enfrentado una crisis de población debido a factores como el cambio climático, las sequías, el uso de plaguicidas y plagas como el ácaro varroa.

De acuerdo con la plataforma Save The Bees MX, en los tres años previos a 2018 murieron más de 4,000 millones de abejas en México, en línea con una tendencia global de pérdidas que alcanzan entre 50% y 80% en distintas poblaciones.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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