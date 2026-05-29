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Cohete de Blue Origin explota en la plataforma de despegue durante prueba en Florida

Vecinos reportaron un fuerte estruendo y una bola de fuego tras la explosión en la plataforma de lanzamiento

29 de mayo de 2026 - 10:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Funcionarios de emergencias señalaron que no existe amenaza por gases u otros posibles riesgos. (John Raoux)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un cohete de Blue Origin explotó durante una prueba en la plataforma de lanzamiento el jueves por la noche, sacudiendo viviendas cercanas y tiñendo brevemente el cielo de color naranja.

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Blue Origin, de Jeff Bezos, informó que su cohete New Glenn explotó durante una prueba de encendido de motores. La empresa indicó a través de X que todo el personal ha sido contabilizado.

Funcionarios de emergencias señalaron que no existe amenaza por gases u otros posibles riesgos.

El enorme New Glenn había sido dejado en tierra en abril después de dejar un satélite en la órbita incorrecta debido a una falla de motor. Este era apenas el tercer vuelo del cohete, que Blue Origin planea utilizar para lanzar módulos de aterrizaje a la Luna para la NASA.

Las viviendas en las cercanías de Cape Canaveral y Cocoa Beach temblaron alrededor de las 9:00 p.m., mientras residentes acudían a las redes sociales para preguntarse qué había ocurrido. El Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cape Canaveral es visible desde la playa, y rápidamente internet se llenó de fotos de una bola de fuego naranja.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, dijo Blue Origin en un breve comunicado. “Proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información”.

New Glenn hizo su debut en 2025 desde Cape Canaveral. Lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Por su parte, Jeff Bezos indicó, en su cuenta de X, que era demasiado temprano como para determinar qué provocó el incidente, pero que “ya estamos trabajando para encontrarlo (la causa). Fue un día difícil, pero reconstruiremos lo que tengamos que reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena”.

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