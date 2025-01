Blue Origin lanza cohete New Glenn en su primer vuelo de prueba

Se suponía que el debut de New Glenn iba a enviar dos naves espaciales gemelas a Marte para la NASA. Pero la agencia las retiró del vuelo planeado para el pasado octubre cuando quedó claro que el cohete no estaría listo a tiempo. Aun así, volarán en un cohete New Glenn, pero no antes de la primavera, como muy pronto. Las dos pequeñas sondas, llamadas Escapade, están destinadas a estudiar la atmósfera marciana y su entorno magnético mientras orbitan el planeta rojo.