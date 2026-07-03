¿Qué es el AFFF, la sustancia química derramada en los predios del aeropuerto de Aguadilla?

La fuga reportada el jueves en los predios del aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla, centró la atención sobre un producto poco conocido fuera de escenarios aeroportuarios, militares o industriales: el “aqueous film-forming foam”, conocido como AFFF por sus siglas en inglés.

En entrevista con El Nuevo Día, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción indicó que personal de Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, e inglés) en la escena identificó la sustancia derramada como AFFF, una espuma utilizada para combatir incendios relacionados con combustibles.

Aunque las autoridades indicaron que el evento estaba contenido y que no se habían reportado personas afectadas, el incidente levantó preguntas sobre qué es este producto, para qué se usa y por qué genera preocupaciones ambientales.

¿Qué es el AFFF?

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el AFFF es una espuma diseñada para extinguir fuegos de líquidos inflamables, como gasolina, aceite u otros combustibles.

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En español, el término se traduce como espuma formadora de película acuosa, aunque comúnmente se le describe como una espuma contra incendios.

Este producto forma una capa sobre la superficie del combustible. Esa barrera ayuda a separar las llamas del oxígeno y reduce la posibilidad de que el fuego continúe alimentándose o vuelva a encenderse.

Defensa ha explicado que el AFFF se ha utilizado precisamente por su capacidad de apagar con rapidez incendios en escenarios de alto riesgo, como barcos y aeronaves.

¿Dónde se usa?

El uso de este tipo de espuma ha sido común en instalaciones donde existe mayor riesgo de fuegos asociados a combustibles, como aeropuertos, bases militares, refinerías, embarcaciones, instalaciones de almacenamiento y plantas químicas.

La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) identifica a la industria militar, petroquímica y de aviación entre los sectores donde se ha utilizado el AFFF para combatir incendios de líquidos inflamables.

¿Por qué genera preocupación?

La preocupación principal en torno a esta sustancia está relacionada con algunas formulaciones de AFFF que contienen PFAS, siglas en inglés para sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas.

Los PFAS son un grupo de químicos manufacturados que han sido utilizados durante décadas en productos industriales y de consumo por su resistencia al agua, al aceite, al calor y a las manchas.

Estos compuestos suelen ser llamados “químicos eternos” porque muchos tardan largos periodos en degradarse y pueden permanecer en el ambiente, incluyendo suelo, cuerpos de agua y organismos vivos.

La EPA ha señalado que la exposición a ciertos niveles de algunos PFAS puede estar asociada con efectos adversos a la salud, incluyendo impactos al sistema inmunológico, cambios en colesterol, problemas reproductivos y mayor riesgo de algunos tipos de cáncer.

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No obstante, la agencia advierte que el riesgo depende de factores como el tipo de compuesto, la cantidad, la vía de exposición y el tiempo de contacto.

Ante esos señalamientos, algunas entidades federales han comenzado a buscar alternativas. El Comando de Seguridad Naval de Estados Unidos ha indicado que la Marina ha tomado pasos para eliminar gradualmente el uso de AFFF debido a las preocupaciones ambientales, riesgos a la salud y asuntos regulatorios asociados con estos productos.

El manejo de estos productos también preocupa por su posible efecto sobre recursos de agua. Agencias ambientales estatales, como el Departamento de Ecología de Washington y el Departamento de Conservación Ambiental de Alaska, han advertido que las espumas con PFAS pueden desplazarse en el ambiente y contaminar suelo, aguas subterráneas o cuerpos de agua si no se contienen y limpian adecuadamente.

¿Qué ocurrió en los predios del aeropuerto?

En la noche del jueves, el alcalde de Aguadilla indicó que fue alertado por el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, sobre una fuga en los predios del aeropuerto, en la antigua base naval Ramey.

El líder municipal indicó que el escape pudo haber ocurrido por la rotura de una línea del sistema que almacena la espuma.

Tras la notificación, el municipio activó personal de Manejo de Emergencias y de la Policía Municipal, y se cerraron carreteras cercanas al área como medida preventiva.

Roldán Concepción sostuvo que le preocupó observar imágenes en redes sociales en las que, se veía a una familia con menores en contacto con la sustancia química. Indicó que personal municipal procedió a orientar a las personas que estaban en el área y les recomendó procurar una evaluación médica preventiva.

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Las autoridades indicaron que el evento estaba contenido, que las operaciones aéreas no se afectaron y que, al momento, no se habían reportado personas afectadas.