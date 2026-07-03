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Reportan fuga de químico en los predios del aeropuerto de Aguadilla

La Autoridad de los Puertos indicó que la situación “se encuentra bajo control”, aunque no ofreció detalles específicos

3 de julio de 2026 - 10:52 PM

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La foto publicada por el Municipio de Aguadilla muestra lo que aparenta ser una fuga de un químico para combatir incendios en los predios de la antigua base naval Ramey. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una fuga de un presunto químico para combatir incendios fue registrada en la noche de este jueves en los terrenos de la antigua base naval Ramey, en Aguadilla.

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El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, confirmó el incidente en una publicación en Facebook e Instagram y resaltó que la situación está bajo control.

“En horas de la noche de hoy entramos en conocimiento de un escape asociado a una sustancia química utilizada para el control de incendios en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en el Municipio de Aguadilla”, resaltó Negrón Díaz en el escrito.

El funcionario indicó que se comunicó con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, al igual que con el superintendente de la Policía, Joseph González, y con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quilés Pérez.

La situación se encuentra bajo control. Ningún vuelo programado para despegar y/o aterrizar en el aeropuerto ha sido impactado, Las operaciones aéreas continúan normal. Como medida adicional de seguridad, la Policía ha creado un desvío de tránsito en lo que se culminan las labores de remoción y limpieza”, finiquitó Negrón Díaz.

El Nuevo Día solicitó información adicional a Puertos, incluyendo la identificación del tipo de químico, para qué tipo de incendio se utiliza, si es peligroso para las personas y/o ambiente, cómo ocurrió la fuga y cuál es el procedimiento para remover el químico.

Sin embargo, la agencia resaltó que, por el momento, esta es la información con la que cuentan.

Por su parte, Roldán Concepción alertó sobre la situación en una publicación en Facebook.

“Acabo de conversar vía telefónica con el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, sobre el incidente en la base Ramey. Ha resultado ser que hubo una fuga de un químico de incendios que es sumamente peligroso”, resaltó Roldán Concepción en una publicación en su cuenta de Facebook.

Aunque Roldán Concepción describió el químico como “sumamente peligroso”, las autoridades no han confirmado de qué químico se trata, ni para qué tipo de incendios se utiliza.

“He activado a todo el componente del Departamento de Seguridad Pública para atender y mitigar esta situación. Por favor, exhorto a toda la ciudadanía a tomar vías alternas, esta sustancia es altamente tóxica y queremos proteger la vida de nuestra gente”, añadió.

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Breaking NewsAguadillaBomberos de Puerto RicoDepartamento de Seguridad PúblicaPolicía de Puerto RicoBase Ramey
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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