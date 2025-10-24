Derrame de aceite provoca el cierre temporal de tramo de la PR-2 en dirección de Ponce a Peñuelas
Personal de la Defensa Civil de y otras agencias se encuentran en el lugar atendiendo la situación
24 de octubre de 2025 - 8:16 AM
24 de octubre de 2025 - 8:16 AM
La Policía informó este viernes sobre un derrame de aceite en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 2.13 al 2.17, en dirección de Ponce a Peñuelas.
Según el informe, personal de la Defensa Civil y otras agencias están en el lugar y gestionan la situación.
La Policía precisó que ese tramo de la carretera está cerrado al tránsito vehicular mientras se llevan a cabo las labores de limpieza.
Actualmente, se exhorta a los conductores a tener precaución y considerar otras rutas alternas si planean transitar por la mencionada área. Precisamente, la Policía estableció un desvío por la salida de Tallaboa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: