24 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Derrame de aceite provoca el cierre temporal de tramo de la PR-2 en dirección de Ponce a Peñuelas

Personal de la Defensa Civil de y otras agencias se encuentran en el lugar atendiendo la situación

24 de octubre de 2025 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La carretera estuvo cerrada hasta el mediodía de hoy debido al derrame de aceite que se produjo en el lugar. (Archivo)
Las autoridades atienden la situación.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía informó este viernes sobre un derrame de aceite en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 2.13 al 2.17, en dirección de Ponce a Peñuelas.

RELACIONADAS

Según el informe, personal de la Defensa Civil y otras agencias están en el lugar y gestionan la situación.

La Policía precisó que ese tramo de la carretera está cerrado al tránsito vehicular mientras se llevan a cabo las labores de limpieza.

Actualmente, se exhorta a los conductores a tener precaución y considerar otras rutas alternas si planean transitar por la mencionada área. Precisamente, la Policía estableció un desvío por la salida de Tallaboa.

Tags
Breaking NewsPoncePeñuelasPolicía de Puerto RicoEmergencias
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Noticias
¿Quiénes somos?

