Derrame de aceite provoca el cierre temporal de tramo de la PR-2 en dirección de Ponce a Peñuelas

La Policía informó este viernes sobre un derrame de aceite en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 2.13 al 2.17, en dirección de Ponce a Peñuelas.

Según el informe, personal de la Defensa Civil y otras agencias están en el lugar y gestionan la situación.

La Policía precisó que ese tramo de la carretera está cerrado al tránsito vehicular mientras se llevan a cabo las labores de limpieza.