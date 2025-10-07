Asesinan a un adolescente en estacionamiento de iglesia en Ponce

Un tiroteo en la noche de este lunes resultó en el asesinato de un adolescente en Ponce, mientras que un segundo menor resultó herido, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:40 p.m. en el estacionamiento de la Iglesia Cristiana Circulo de Oración, ubicada en la avenida Ferry, intersección con la calle San Andrés, de la urbanización Santa Teresita.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada recibida desde el hospital San Lucas de Ponce alertó sobre “dos menores que habían llegado a la sala de emergencias con heridas de bala”.

“Los perjudicados fueron atendidos por el médico de turno, donde a eso de las 9:28 de la noche fue certificada la muerte de Roderick Badillo Torres, de 16 años, residente de Ponce a consecuencia de las múltiples heridas de bala”, indica el comunicado de la Policía.

“El otro menor de 17 años fue diagnosticado con una herida de bala en el área del rostro y fue transportado a un hospital del área metropolitana en condición delicada”, agregó.

El agente José Pérez Montes, de la División de Homicidios de Ponce, y la fiscal Ada Torres se encuentran a cargo de esta investigación.