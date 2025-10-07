Opinión
7 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un adolescente en estacionamiento de iglesia en Ponce

Un segundo menor de edad resultó herido en la balacera y se encuentra en condición de cuidado

7 de octubre de 2025 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tiroteo en la noche de este lunes resultó en el asesinato de un adolescente en Ponce, mientras que un segundo menor resultó herido, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:40 p.m. en el estacionamiento de la Iglesia Cristiana Circulo de Oración, ubicada en la avenida Ferry, intersección con la calle San Andrés, de la urbanización Santa Teresita.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada recibida desde el hospital San Lucas de Ponce alertó sobre “dos menores que habían llegado a la sala de emergencias con heridas de bala”.

“Los perjudicados fueron atendidos por el médico de turno, donde a eso de las 9:28 de la noche fue certificada la muerte de Roderick Badillo Torres, de 16 años, residente de Ponce a consecuencia de las múltiples heridas de bala”, indica el comunicado de la Policía.

“El otro menor de 17 años fue diagnosticado con una herida de bala en el área del rostro y fue transportado a un hospital del área metropolitana en condición delicada”, agregó.

El agente José Pérez Montes, de la División de Homicidios de Ponce, y la fiscal Ada Torres se encuentran a cargo de esta investigación.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 338 asesinatos en lo que va de e este año, 37 menos que los 375 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto Rico Asesinatos Ponce Adolescentes
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
