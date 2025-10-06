Opinión
6 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a Tito Kayak durante una manifestación frente a La Fortaleza

Los hechos ocurrieron en una protesta en la que exigen la renuncia de la gobernadora Jenniffer González y la salida de LUMA Energy

6 de octubre de 2025 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tito Kayak en un arresto anterior durante una manifestación anterior. (Alex Figueroa Cancel)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

El activista Alberto de Jesús Mercado, mejor conocido como Tito Kayak, fue arrestado esta mañana durante una manifestación frente a La Fortaleza en el Viejo San Juan.

Según la información preliminar de la Policía, los agentes intervinieron con De Jesús Mercado cuando supuestamente intentaba instalar una caseta de acampar en medio de la calle, frente a la mansión ejecutiva.

“Tito Kayak fue arrestado por obstrucción a la justicia”, djio el coronel Juan Cáceres, superintendente auxiliar de Operaciones de Campo de la Policía.

“En la calle, en la vía pública, no puedes tener casetas y él quería poner una caseta, y los agentes intervinieron. Si él se lleva su caseta, no tiene ningún problema”, explicó.

Agregó que lo llevarán a un hospital para cumplir con el protocolo de verificar que esté en buen estado de salud, para luego trasladarlo a una celda mientras consultan con Fiscalía la posible radicación de cargos.

La protesta, a la que acudieron decenas de personas, comenzó a las 8:00 a.m. y fue convocada hace varios días a través de las redes sociales como un paro nacional para exigir la renuncia de la gobernadora Jenniffer González y la salida de LUMA Energy.

En la zona también se encuentran oficiales de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), conocida como “fuerza de choque”, aunque no han irrumpido, ya que se mitigaron los forcejeos entre los manifestantes y la Policía.

Tito Kayak fue arrestado por última vez en 2022 durante una protesta contra LUMA Energy tras cruzar el perímetro de seguridad en la calle Fortaleza para ser arrestado “pacíficamente”, como indicó el activista en aquel momento.

ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
Itzel RiveraArrow Icon
Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
