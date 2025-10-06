Arrestan a Tito Kayak durante una manifestación frente a La Fortaleza

El activista Alberto de Jesús Mercado, mejor conocido como Tito Kayak, fue arrestado esta mañana durante una manifestación frente a La Fortaleza en el Viejo San Juan.

Según la información preliminar de la Policía, los agentes intervinieron con De Jesús Mercado cuando supuestamente intentaba instalar una caseta de acampar en medio de la calle, frente a la mansión ejecutiva.

“Tito Kayak fue arrestado por obstrucción a la justicia”, djio el coronel Juan Cáceres, superintendente auxiliar de Operaciones de Campo de la Policía.

“En la calle, en la vía pública, no puedes tener casetas y él quería poner una caseta, y los agentes intervinieron. Si él se lleva su caseta, no tiene ningún problema”, explicó.

Agregó que lo llevarán a un hospital para cumplir con el protocolo de verificar que esté en buen estado de salud, para luego trasladarlo a una celda mientras consultan con Fiscalía la posible radicación de cargos.

La protesta, a la que acudieron decenas de personas, comenzó a las 8:00 a.m. y fue convocada hace varios días a través de las redes sociales como un paro nacional para exigir la renuncia de la gobernadora Jenniffer González y la salida de LUMA Energy.

En la zona también se encuentran oficiales de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), conocida como “fuerza de choque”, aunque no han irrumpido, ya que se mitigaron los forcejeos entre los manifestantes y la Policía.