Estancadas las conversaciones en Pakistán entre Irán y Estados Unidos para acordar un alto al fuego

Islamabad- Las últimas conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parecieron fracasar el sábado antes de comenzar, ya que el principal diplomático de Teherán abandonó Pakistán y el presidente Donald Trump dijo poco después que había dicho a los enviados que no viajaran a Islamabad.

Las negociaciones deberían seguir a las históricas conversaciones cara a cara mantenidas a principios de mes entre Estados Unidos, encabezadas por el vicepresidente JD Vance, e Irán, liderado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf. Pero los funcionarios iraníes se han preguntado cómo pueden confiar en Estados Unidos después de que sus fuerzas empezaran a bloquear los puertos iraníes en respuesta al control bélico de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Al anunciar su decisión el sábado, Trump dijo en las redes sociales: “¡¡¡Si quieren hablar, solo tienen que llamar!!!”. La Casa Blanca había dicho el viernes que Steve Witkoff y Jared Kushner irían a Islamabad.

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“¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo!”. añadió Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandonó Pakistán el sábado por la noche, según informaron dos funcionarios paquistaníes a The Associated Press, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

“Compartimos la posición de Irán sobre un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Todavía tenemos que ver si Estados Unidos se toma realmente en serio la diplomacia”, dijo Araghchi más tarde en las redes sociales.

Otro alto el fuego, entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, se vio sacudido el sábado cuando cada bando disparó contra el otro y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército que “atacara enérgicamente los objetivos de Hezbollah en Líbano.”

Una mujer pasa junto a un grafiti antiestadounidense pintado en la pared de la Universidad de Teherán, en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica), en el centro de Teherán, Irán, el sábado 25 de abril de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Conversaciones serían indirectas

Araghchi se reunió con el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif, para tratar lo que denominó líneas rojas de Irán en las negociaciones. Dijo que Teherán se comprometería con los esfuerzos de mediación de Pakistán “hasta lograr un resultado”.

El alto el fuego de duración indefinida ha detenido la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas aumentan con la interrupción de los envíos mundiales de petróleo, gas natural licuado, fertilizantes y otros suministros por el casi cierre del estrecho de Ormuz.

Ambas partes han seguido profiriendo amenazas militares. El mando militar conjunto de Irán advirtió el sábado de que “si Estados Unidos continúa con sus acciones militares agresivas, incluidos los bloqueos navales, el bandidaje y la piratería” se enfrentará a una “respuesta contundente”.

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Pakistán intenta que Estados Unidos e Irán vuelvan a sentarse a la mesa desde que Trump anunciara esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego, atendiendo a la petición de Islamabad de un mayor acercamiento diplomático.

Incluso antes de los acontecimientos del sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que cualquier conversación sería indirecta y que los funcionarios pakistaníes transmitirían mensajes. Teherán señaló que las conversaciones indirectas con Estados Unidos el año pasado y a principios de este sobre el programa nuclear de Teherán, la cuestión que durante mucho tiempo estuvo en el centro de las tensiones, acabaron con un ataque por parte de Estados Unidos e Israel, lo que aumentó su recelo.

La primera ronda de conversaciones en Pakistán duró más de 20 horas, las conversaciones directas de más alto nivel entre los antiguos adversarios desde la Revolución Islámica de 1979.

Entre los puntos polémicos figuran el uranio enriquecido iraní y el conflicto del estrecho de Ormuz, así como la preocupación por el programa de misiles iraní y su apoyo a representantes armados en la región.

Adolescentes reaccionan ante la cámara en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica), en el centro de Teherán, Irán, el sábado 25 de abril de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Continúa enfrentamiento en torno al estrecho

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, sigue siendo casi un 50% más alto que cuando empezó la guerra debido al control iraní del estrecho, una vía navegable estratégica por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

Irán atacó tres barcos esta semana, mientras Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes. Trump ha ordenado a los militares “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

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El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró el sábado que su país iba a enviar buques dragaminas al Mediterráneo para ayudar a retirar las minas iraníes del estrecho una vez finalizadas las hostilidades.

También el sábado, Irán reanudó los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra con ataques estadounidenses e israelíes hace dos meses. Estaba previsto que los vuelos partieran hacia Estambul, la capital de Omán, Mascate, y la ciudad saudí de Medina, según la televisión estatal iraní.

La esposa y los hijos de Fadi Al Zein, quien perdió sus dos casas en los ataques israelíes en su pueblo natal de Khiam y en Dahiyeh, se sientan en el balcón de su edificio de apartamentos gravemente dañado en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el sábado 25 de abril de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar) (Hassan Ammar)

Número creciente de víctimas

Desde que comenzó la guerra, las autoridades afirman que al menos 3,375 personas han muerto en Irán y al menos 2,496 en Líbano, donde estallaron nuevos combates entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, dos días después de que comenzara la guerra de Irán.

Trump anunció el jueves que Israel y Líbano habían acordado prorrogar tres semanas el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Hezbolá no ha participado en la diplomacia mediada por Washington.

Sin embargo, Israel atacó el sur de Líbano el sábado, matando al menos a seis personas que, según afirma, eran militantes de Hezbollah, y se lanzaron varios cohetes y aviones no tripulados contra Israel desde Líbano.

Además, han muerto 23 personas en Israel y más de una docena en Estados árabes del Golfo. Han muerto 15 soldados israelíes en Líbano, 13 miembros de los servicios estadounidenses en la región y seis miembros de la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano.