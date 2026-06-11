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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre sospechoso de agredir con un cuchillo a su pareja en San Lorenzo

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Daniel Aponte Trowell, de 35 años

11 de junio de 2026 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel Aponte Trowell, es sospechoso de agredir a su pareja en el rostro con un cuchillo, en la barriada Roosevelt, en San Lorenzo. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Daniel Aponte Trowell, de 35 años, quien fue identificado como el sospechoso de agredir con un cuchillo a su pareja durante un incidente de violencia de género reportado anoche en la barriada Roosevelt, en San Lorenzo.

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Según la información preliminar, la víctima sostuvo una discusión con Aponte Trowell, quien presuntamente utilizó un cuchillo para agredirla en el área del rostro. La agresión ocurrió en presencia de un menor de dos años, indicaron las autoridades.

Por su parte, el teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó a El Nuevo Día que la víctima, de 25 años, fue transportada por su padrastro a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Lorenzo y luego llevada al Centro Médico en Río Piedras.

López confirmó que la mujer fue sometida a una cirugía y que, en la noche del miércoles, se encontraba en condición estable.

El oficial también indicó que contra Aponte Trowell pesaba una orden de protección previa, aunque no precisó si fue emitida a favor de la víctima o si estaba relacionada con otra persona.

Las autoridades continúan la búsqueda del sospechoso.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan LorenzoAgresionesArmas blancasViolencia de géneroViolencia domésticaviolencia machista
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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