Buscan a hombre sospechoso de agredir con un cuchillo a su pareja en San Lorenzo

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Daniel Aponte Trowell, de 35 años, quien fue identificado como el sospechoso de agredir con un cuchillo a su pareja durante un incidente de violencia de género reportado anoche en la barriada Roosevelt, en San Lorenzo.

Según la información preliminar, la víctima sostuvo una discusión con Aponte Trowell, quien presuntamente utilizó un cuchillo para agredirla en el área del rostro. La agresión ocurrió en presencia de un menor de dos años, indicaron las autoridades.

Por su parte, el teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó a El Nuevo Día que la víctima, de 25 años, fue transportada por su padrastro a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Lorenzo y luego llevada al Centro Médico en Río Piedras.

López confirmó que la mujer fue sometida a una cirugía y que, en la noche del miércoles, se encontraba en condición estable.

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El oficial también indicó que contra Aponte Trowell pesaba una orden de protección previa, aunque no precisó si fue emitida a favor de la víctima o si estaba relacionada con otra persona.

Las autoridades continúan la búsqueda del sospechoso.