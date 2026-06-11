La Fortaleza reconoce “reto” de solucionar la crisis de agua que afecta a miles de abonados

Tras reconocer que miles de abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) permanecen sin agua potable, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, calificó este jueves como un “reto” la crisis actual con el servicio, al tiempo que aseguró que la gobernadora Jenniffer González trabaja en resolverla.

El portavoz de La Fortaleza no pudo, sin embargo, precisar cuándo se estabilizaría la situación.

“Reconocemos que hay un reto. Sabemos que hay gente, hospitales, comercios sin agua, pero la gobernadora no se va a limitar a eso y vamos a poner la palabra donde pusimos la acción. A resolver, claro que sí, el problema de que no hay agua hoy, el problema de que hay gente en Bayamón, Guaynabo, Naranjito y otros municipios sin agua, pero también resolviendo los problemas más profundos que van a permitir, a largo plazo, tener una infraestructura de acueductos más sólida, más robusta”, dijo, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en el Palacio Rojo de la mansión ejecutiva.

PUBLICIDAD

Acto seguido, mostró las pautas publicadas por el gobierno en medios de comunicación y vallas publicitarias, en las que se anuncia la inversión de más de $7 millones en mejoras a plantas y estaciones de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Pese a que se le preguntó, Peña Payano no especificó cuánto el gobierno gastó en las pautas, bajo el lema “Resolviendo hoy el problema eterno del agua”.

“Que sí estamos atendiendo un problema del agua por décadas, que es innegable”, dijo, al cuestionársele cuál es el mensaje u objetivo de los anuncios.

Cuando se le planteó que, pese a las pautas, los problemas con el suministro de agua continúan, sostuvo que era “lamentable” y que había que ser “sensible”.

“Sí, y el problema es lamentable. El servicio del agua es vital y eso es bastante básico. Y a la gente se le va… como mencionan, los hospitales, los comercios que, a veces, tienen que detener. Aquí, en Viejo San Juan, a veces, ocurre. Y nosotros tenemos que ser sensibles y no negarle a la gente que hay un reto del tema de la producción de agua que existe. Por las razones que sean, no vamos a atribuir culpa, porque agua pasada no mueve molinos. Nosotros vamos a enfocarnos en qué nos toca, como gobierno, atender desde que la gobernadora Jenniffer González Colón juramentó”, añadió.

Recordó, de paso, que la mandataria dio paso a la Orden Ejecutiva 2026-28, que activó a la Guardia Nacional para el suplido de agua potable en las zonas o pueblos sin servicio.

PUBLICIDAD

¿Se está politiqueando con el tema?, se le inquirió al secretario.

“Las personas que no han apoyado a la gobernadora siempre van a considerar que estamos politiqueando. Esto se llama política pública y es parte de la rendición de cuentas, saber dónde está el dinero y qué hemos hecho con la inversión en acueductos”, contestó.