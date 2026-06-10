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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué dijo Jenniffer González en su mensaje sobre la crisis por falta de agua?: míralo aquí

Miles de abonados de distintas regiones de la isla han resultado afectados en las últimas semanas

10 de junio de 2026 - 4:52 PM

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Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció por redes sociales que ofrecerá un “mensaje importante” este miércoles a las 5:30 de la tarde, en medio de la crisis por el servicio de agua potable que ha afectado a miles de abonados en distintas regiones de la isla durante varias semanas.

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Aunque La Fortaleza no ha ofrecido detalles sobre el tema que abordará la mandataria, la convocatoria surge mientras continúan los trabajos para estabilizar las operaciones de la planta de filtración Enrique Ortega “La Plata” y el sistema del Superacueducto.

Con el pasar de los días, se han intensificado los reclamos de residentes de varios municipios, denunciado interrupciones prolongadas en el servicio o bajas presiones de agua, situación que ha obligado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a establecer planes de distribución mediante camiones cisterna e implementar ajustes operacionales en algunas regiones.

Comunidades aún afectadas

De acuerdo con la última actualización oficial de la AAA, unos 6,592 abonados de San Juan, Bayamón y Guaynabo permanecían sin servicio o con bajas presiones de agua hasta ayer martes.

La cifra representa una reducción frente a los más de 40,000 clientes que llegaron a estar afectados durante el fin de semana, luego de que dos bombas de la planta La Plata salieran de operación y se registrara una disminución en la producción del Superacueducto.

Entre las comunidades con mayores dificultades para recuperar el servicio figuran los sectores Santa Rosa I, II y III, así como el barrio Guaraguao, en Guaynabo, donde residentes han reportado hasta dos semanas sin agua.

En San Juan, las interrupciones también han impactado áreas como el residencial Luis Llorens Torres y el camino Los Romero, en Caimito, donde incluso se han establecido oasis comunitarios para atender las necesidades de los ciudadanos. Comercios en la Calle Loíza también han expresado indignación al verse obligados a pausar o limitar sus operaciones por la situación y tras agotar sus cisternas.

En tanto, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado, sostuvo en expresiones recientes que los problemas en el servicio de agua potable responden al “ deterioro de la infraestructura acumulado”.

Pleito en San Juan

La crisis por las interrupciones en el servicio de agua escaló a un conflicto legal a finales de mayo, cuando el Municipio de San Juan acudió al tribunal para exigir a la (AAA) mayor acceso a información sobre las averías y los planes para restablecer el suministro en las comunidades afectadas. Tras varios días de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo el pasado 8 de junio.

Como parte de ese pacto, se creó el Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, integrado por representantes de la AAA y del municipio, con la misión de identificar las causas de las fallas, coordinar acciones correctivas y dar seguimiento a los esfuerzos para estabilizar el sistema. Sin embargo, el acuerdo no disipó las diferencias. Tras la primera reunión del organismo, el alcalde Miguel Romero cuestionó expresiones del presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, sobre el rol del exdirector regional Roberto Martínez Toledo, quien representa al municipio en el comite, evidenciando que persisten desacuerdos sobre el manejo de la emergencia.

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