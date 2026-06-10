“Usen el agua con prudencia”: onda tropical traería aguaceros, pero advierten sobre patrón más seco

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Aunque Puerto Rico podría recibir aguaceros entre esta tarde y mañana por la cercanía de una vaguada y una débil onda tropical, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar el agua con prudencia ante el déficit de lluvia que persiste en varias zonas de la isla.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, indicó que, aunque la onda tropical podría traer “un pequeño alivio”, no se prevé que sea suficiente para aliviar de forma significativa la situación del recurso de agua.

“Las tendencias de las guías meteorológicas a corto, mediano y largo plazo parecen indicar que nos estamos moviendo a un patrón más seco de lo normal para el noreste”, sostuvo Anselmi, al advertir que, de no observarse sistemas tropicales frecuentes, ese escenario podría materializarse.

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Como medida preventiva, el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a hacer un uso juicioso del agua, aun cuando se anticipe un aumento en la actividad de lluvia durante las próximas horas.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para este miércoles, se esperan condiciones mayormente tranquilas durante la mañana, con poca o ninguna actividad de lluvia. Las temperaturas permanecerán cálidas, con índices de calor rondando los 100 grados Fahrenheit y alcanzando hasta los 110 grados en algunos sectores.

No obstante, Anselmi indicó que no hay advertencias de calor vigentes debido a que se espera un aumento gradual en la nubosidad, lo que limitaría el tiempo en que se registren las temperaturas más elevadas.

El meteorólogo señaló que, a diferencia de días recientes, las concentraciones de polvo del Sahara han disminuido significativamente y actualmente solo se observan trazas sobre la región.

Sin embargo, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar durante esta tarde por la cercanía de una vaguada y la llegada de una débil onda tropical.

Según Anselmi, ambos sistemas interactuarán con el calor diurno, la brisa marina y otros efectos locales, favoreciendo el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente en sectores del interior y oeste de Puerto Rico.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

La actividad podría provocar lluvias copiosas, acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, sin descartar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

El meteorólogo señaló que el patrón continuará tornándose más inestable y húmedo durante la noche y la madrugada del jueves, día que presenta el mayor potencial para observar lluvias en distintas zonas de la isla.

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En términos marítimos, se esperan condiciones tranquilas para la mayoría de las aguas, con oleaje entre dos y cuatro pies.

Aunque el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo, Anselmi exhortó a los bañistas a ejercer precaución, ya que la presencia de corrientes peligrosas siempre es posible.