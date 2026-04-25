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Tensión entre Irán y Estados Unidos: Teherán promete respuesta por bloqueo de puertos

La medida ha provocado una fuerte reacción del gobierno, que la considera una acción hostil y advierte posibles consecuencias

25 de abril de 2026 - 12:39 PM

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Si el Ejército estadounidense continúa con el bloqueo, el país advirtió que se enfrentará a la respuesta. (Francisco Seco)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este sábado a Estados Unidos sobre las consecuencias de continuar con el bloqueo naval de los puertos iraníes, lo que calificaron como acciones de “bandolerismo y piratería”, y amenazaron con dar una respuesta firme.

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“Si el Ejército estadounidense agresor continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, debe estar seguro de que se enfrentará a la respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de Irán”, aseguró el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

El ente militar, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, indicó que las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con “mayor capacidad y preparación que antes” para defender la soberanía, el territorio y los intereses nacionales, y sostuvo que Estados Unidos “ya ha experimentado parte de este poder” durante la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Asimismo, el cuartel general aseguró que Irán mantiene la vigilancia sobre los movimientos de sus adversarios en la región y el control del estratégico estrecho de Ormuz, y advirtió de que responderá con mayor contundencia en caso de una nueva agresión.

“Estamos preparados y decididos (…) a infligir daños aún más severos en caso de una nueva agresión de los enemigos estadounidenses y sionistas”, concluyó.

Esta advertencia llega después de que fuerzas de Estados Unidos interceptaran anoche un buque con bandera iraní que pretendía dirigirse a un puerto de la República Islámica.

Según el Comando Central de Estados Unidos, unos 34 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha desde que se inició el bloqueo naval el 13 de abril.

Irán, a su vez, mantiene un estricto control sobre la vía marítima por donde transita el 20 % del petróleo mundial y en los últimos días ha confiscado varios buques, entre ellos el ‘Epaminodes’, incautado la víspera por la Guardia Revolucionaria “debido a que desobedeció advertencias y cometió numerosas infracciones marítimas”.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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