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Donald Trump dice que se llegó a un “gran acuerdo” con Irán

El mandatario además evocó una posible firma en los próximos días, “quizás en Europa”

11 de junio de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves “un gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, y evocó una posible firma en los próximos días, “quizás en Europa”.

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“Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizá en Europa”, aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

El vicepresidente JD Vance sería el firmante por parte estadounidense, aseguró Trump a los periodistas.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari
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