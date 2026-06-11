CDobleta se declara culpable ante una jueza federal

El reguetonero Luis Isaac Sánchez, mejor conocido como “CDobleta”, se declaró culpable hoy, jueves, en el Tribunal Federal en Hato Rey.

La alegación de culpa se concretó en una audiencia ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán.

Isaac Sánchez aceptó responsabilidad criminal en un caso que, originalmente, había incluido cargos en su contra y otras cuatro personas por el asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez en Carolina.

1 / 11 | Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez. Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 11 Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Sin embargo, acompañado por el licenciado Francisco Rebollo, Isaac Sánchez levantó las manos por cargos de conspiración y distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego como parte de un delito del narcotráfico.

En cambio, contra Isaac Sánchez quedaron descartados los cargos de posesión de un arma de fuego automática ilegal en un delito de narcotráfico y por la muerte de Ramos Vélez.

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Mientras, los coacusados Olvin Concepción Tapia y Daniel López Vega sí hicieron alegación de culpa por el asesinato del agente, además de conspiración.

La sentencia quedó pautada para el 22 de septiembre.

Issac Sánchez había sido arrestado inicialmente después de que supuestamente la Policía le encontrara un arma en un vehículo durante una intervención en Santurce.

El litigio había llamado la atención porque parte de la evidencia presentada para argumentar en contra de su libertad bajo fianza incluía vídeos de CDobleta con lo que las autoridades alegaban eran armas de fuego, pero la defensa planteaba la duda de que fueran imitaciones para propósitos de la grabación.

Quitándose una pantalla: bajo custodia de la Policía el trapero CDobleta El artista urbano figura como persona de interés por el asesinato de un policía en Carolina.

Las autoridades alegaron en aquel momento que el asesinato de Ramos Vélez, en abril de 2024, destapó una extensa conspiración entre múltiples peligrosas gangas narcotraficantes en la zona metropolitana que contaban con la cooperación de “policías corruptos” y con dos miembros acusados por los asesinatos de dos adolescentes en Piñones.

Ramos Vélez no sabía, en ese momento, a lo que se enfrentaba y solo persiguió a unos individuos porque los vio disparando mientras conducían vehículos todo terreno por el expreso Román Baldorioty de Castro en Carolina, hasta el residencial Sabana Abajo, donde fue asesinado a tiros.

1 / 9 | Policía es asesinado a tiros durante intervención en Carolina. Eliezer Ramos Vélez, de 35 años y adscrito a la Unidad de Detención de Disparos del Cuartel General de la Policía, fue asesinado a balazos en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Vanessa Serra Díaz 1 / 9 Policía es asesinado a tiros durante intervención en Carolina Eliezer Ramos Vélez, de 35 años y adscrito a la Unidad de Detención de Disparos del Cuartel General de la Policía, fue asesinado a balazos en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Vanessa Serra Díaz Compartir

Según documentos en el Tribunal federal en San Juan, tras ese crimen comenzó una investigación de varios meses que resultó en la acusación del gran jurado por narcotráfico contra presuntos miembros de varias organizaciones criminales que tenían acuerdos y contra el policía Fernando Torres Galarza, adscrito al Negociado del Tránsito de la Policía de Puerto Rico.

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Además de Isaac Sánchez, por el asesinato del agente, quien fue ascendido póstumamente a sargento, también fueron acusados Víctor Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel J. López Vega.

Momento en que cae ganga vinculada al asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez En video, dramático operativo del FBI y de la Policía contra pandilla de Carolina. Un policía del Negociado de Patrulla de Carreteras figura entre los arrestados.

En marzo pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no buscaría la pena de muerte por la muerte a tiros del oficial.

Luego, a finales del mes pasado, la defensa de Isaac Sánchez reveló, en una moción, su decisión de declararse culpable.

Además, ya han aceptado responsabilidad de cargos criminales en este caso el principal acusado en el pliego, Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone”, quien se declaró culpable ayer, miércoles. Su vista de sentencia fue pautada para el 16 de septiembre.

Por su parte, la hermana de Ramos Vélez expresó previsamente su oposición a cualquier acuerdo que, a juicio de la familia, reduzca la gravedad del crimen.

“Hoy les pido apoyo para exigir justicia por el asesinato de mi hermano, el sargento Eliezer Ramos Vélez. Nuestra familia se opone a cualquier acuerdo que reduzca la gravedad de este crimen y solicitamos la pena máxima permitida por ley”, expresó Natalie Ramos en un mensaje publicado en redes sociales hace unas semanas.