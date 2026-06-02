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Cambio de postura: CDobleta se declarará culpable en caso federal

El abogado de Luis Nomar Isaac Sánchez informó la determinación al Tribunal Federal en San Juan

2 de junio de 2026 - 7:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante de música urbana "CDobleta" fue acusado por un gran jurado federal en un pliego con cargos contra un total de 56 personas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El reguetonero Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como “CDobleta”, se declarará culpable en el Tribunal Federal, informó su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, en una moción radicada el pasado sábado, en el Tribunal Federal en San Juan.

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“La parte que comparece solicita respetuosamente que este caso sea programado para una audiencia de cambio para declaración de culpabilidad”, indica el documento, presentado por la defensa.

Por su parte, la jueza María Antongiorgi Jordán aprobó el lunes la solicitud y pautó la vista para el próximo 11 de junio, en su sala en Hato Rey. De igual manera, la jueza aprobó ayer solicitudes similares de otros cuatro acusados.

Sin embargo, la moción no detalla si la petición para alegación de culpa responde a alguna negociación con el Fiscalía federal ni por cuál cargo aceptará responsabilidad.

Un gran jurado federal presentó nueve cargos contra Isaac Sánchez en el 2024 por narcotráfico y armas de fuego, como parte de un total de 56 acusados.

Además, por el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez, el pliego incluyó cargos contra Isaac Sánchez y otros cuatro acusados. Originalmente se exponían a la pena de muerte, pero el gobierno federal desistió de solicitarla.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina.El coche fúnebre partió del coliseo Rubén Zayas Montañez y fue seguido por un grupo de Policías junto a Natalie Ramos, hermana del fallecido. Los propios agentes colegas de Ramos colocaron el féretro con sus restos en el mausoleo .
1 / 11 | Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez. Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas

Tras diligenciarse las órdenes de arresto, la Fiscalía había informado que tenía dos tipos de evidencia. Explicó que la primera estaba relacionada con las operaciones de la organización criminal en general, incluyendo testimonios de testigos cooperadores, compras de sustancias controladas por parte de agentes encubiertos, arrestos e intervenciones, equipos electrónicos, posesión de droga y armas, entre otros.

Agregó que el segundo tipo de evidencia será específicamente sobre la participación de cada acusado en la conspiración de la organización criminal.

Señaló que pudiera “presentar pruebas, como fotografías de armas de fuego obtenidas del teléfono de un acusado en particular, mensajes entre miembros de la pandilla, fotos que muestren asociaciones y otros tipos de pruebas más individualizadas”.

Con relación al asesinato del sargento, indicó que “forma parte integral de la conspiración imputada, y todos los miembros de la conspiración son responsables de los actos violentos de sus cómplices”.

Luego de 12 años de servicio en la Policía, Ramos Vélez fue atacado a tiros en horas de la madrugada del Viernes Santo de 2024.

Según la investigación, el agente se dirigía hacia su residencia cuando observó a varios individuos que, mientras transitaban en motoras y vehículos todoterreno, realizaban disparos al aire en la zona de la avenida Román Baldorioty de Castro.

Eliezer Ramos Vélez, de 35 años y adscrito a la Unidad de Detención de Disparos del Cuartel General de la Policía, fue asesinado a balazos en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina.Agentes del NPPR, adscritos al Precinto de Carolina Norte y Oeste, fueron alertados a las 4:25 de la madrugada del Viernes Santo mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el asesinato de un agente en ese residencial público. Oficiales de diferentes agencias de orden público rinden homenaje al policía asesinado la madrugada del viernes, 29 de marzo, en medio de una intervención en Carolina.
1 / 9 | Policía es asesinado a tiros durante intervención en Carolina. Eliezer Ramos Vélez, de 35 años y adscrito a la Unidad de Detención de Disparos del Cuartel General de la Policía, fue asesinado a balazos en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Vanessa Serra Díaz

Ramos Vélez inició la persecución de los sospechosos hasta llegar al complejo de vivienda pública, donde fue atacado a tiros en circunstancias que posteriormente fueron catalogadas por las autoridades como parte de una emboscada.

El agente recibió heridas de bala que le provocaron la muerte en el lugar. Posteriormente, los atacantes lo despojaron de su arma de reglamento y su equipo de comunicación, de acuerdo con los hallazgos preliminares de la pesquisa.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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