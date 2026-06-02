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Consternación en evento de rodeo: competidora enfrenta cargos por apuñalar a tres caballos

Los animales fueron atendidos por lesiones que no ponen en riesgo sus vidas, pero no podrán volver a competir de inmediato

2 de junio de 2026 - 8:25 AM

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Vehículos circulan frente al Hotel Casino y Spa South Point, en Las Vegas. (Erik Verduzco)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una joven competidora de una prueba de carreras de rodeo fue arrestada durante el fin de semana después de que apuñaló a tres caballos en un establo de Las Vegas, informaron la policía y los organizadores del evento.

La policía respondió a un reporte de un caballo herido la madrugada del sábado en el South Point Hotel, Casino & Spa, un hotel ubicado a unos 13 kilómetros (8 millas) de Las Vegas Boulevard que cuenta con un enorme centro ecuestre. Los agentes se enteraron que tres caballos habían sido lastimados, indicó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Detectives de la división de crueldad animal identificaron como sospechosa a una adolescente que tenía acceso al establo. La joven de 17 años, de quien la policía no dio a conocer su nombre, fue fichada por 12 cargos relacionados con mutilación y tortura de animales y tres cargos por destrucción dolosa de propiedad privada, señalaron la policía y el hotel.

El veterinario del evento atendió a los caballos por lesiones que no ponen en riesgo su vida y se tiene previsto que se recuperen por completo, aunque no podrán volver a competir en el futuro inmediato.

Los apuñalamientos ocurrieron en un evento de carreras de barriles auspiciado por la National Barrel Horse Association. Las carreras de barriles son una prueba ecuestre cronometrada en la que los jinetes guían a su caballo alrededor de barriles dispuestos en un patrón de trébol. La National Barrel Horse Association confirmó que la adolescente competía en el evento de Las Vegas.

“La seguridad y el bienestar de todos los huéspedes, participantes y equinos en la propiedad es nuestra máxima prioridad, y agradecemos que todos los caballos involucrados están a salvo”, informó el South Point Hotel, Casino & Spa en un comunicado a The Associated Press. “En más de 20 años en los que hemos celebrado más de 35 eventos ecuestres cada año, ningún caballo había sido lastimado intencionalmente por un concursante en la South Point Arena”.

Tres competidoras describieron en redes sociales que habían encontrado a sus caballos con varias heridas de arma blanca.

Arielle Phillips publicó en Facebook que había visto a la sospechosa merodeando por el establo de su caballo, Detail, poco después de la medianoche. Relató que se retiró del lugar y regresó a los pocos minutos y encontró a la joven mientras lavaba las heridas de su caballo con una manguera.

Un veterinario confirmó que Detail recibió varias puñaladas, dijo.

“Está traumatizada”, escribió Phillips sobre su caballo. “Cada vez que se aleja cuando le acerco la mano me hace llorar”.

El caballo de Hailey Krahenbuhl, Saaul Good, conocido como “Sully”, también sufrió varias puñaladas, señaló en Facebook. Krahenbuhl y Sully forman uno de los mejores duetos de carreras de barriles a nivel nacional y ganaron el primer lugar en su división el viernes, apenas horas antes del ataque, indicó la National Barrel Horse Association. Krahenbuhl se llevó $1,805 por la victoria, según la organización.

Un tercer caballo, Rocket, fue apuñalado tres veces, según su propietario.

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