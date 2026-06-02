Ataque ruso en Ucrania deja al menos 18 muertos: encuentran niños sepultados bajo los escombros

Kiev - Rusia disparó cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante la madrugada, mató al menos a 18 civiles e hirió a más de 100, informaron las autoridades el martes.

Algunas personas quedaron atrapadas bajo los escombros de edificios de apartamentos. Equipos de emergencia que excavaban entre los restos sacaron el cadáver de un niño de 3 años y los de una madre y su hijo de 8 años en Dnipro, una ciudad del centro de Ucrania, dijeron funcionarios.

El ataque se prolongó durante la mañana y el estruendo de las explosiones resonó en las ciudades. Las autoridades reportaron la muerte de 12 personas en Dnipro y de otras seis en Kiev.

En Kiev, los residentes llevaban días alistándose para otra ofensiva después de que Rusia advirtió que se avecinaba un ataque aéreo masivo e instó a los diplomáticos extranjeros a abandonar la capital ucraniana. Ninguno pareció atender el llamado.

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El presidente, Volodymyr Zelensky, pidió más apoyo a Estados Unidos y a países europeos, describiendo el ataque masivo durante la madrugada como “una declaración explícita de Rusia: si Ucrania no está protegida de los misiles balísticos y otros ataques con misiles, esos ataques continuarán”.

Su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha intensificado la campaña aérea contra el país vecino, y sus fuerzas lanzaron recientemente un potente misil balístico hipersónico Oreshnik por tercera vez en la guerra de cuatro años.

1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE 1 / 7 Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. Agencia EFE Compartir

La estrategia rusa busca aprovechar la escasez de misiles de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, en Ucrania, con las existencias internacionales agotadas por la guerra de Irán. Esto ha hecho que los civiles sean especialmente vulnerables a las andanadas de misiles balísticos rusos, aunque las defensas aéreas detengan la mayoría de los drones de ataque.

Madre e hija de Kiev se refugian en una bañera

Al menos 64 personas resultaron heridas en la capital, de acuerdo con el servicio de emergencias. Iryna Salikova, una residente en la ciudad de 37 años, pasó la noche acostada en una bañera para protegerse junto con su hija de 3 años, mientras las explosiones retumbaban en la ciudad.

“Nuestra ventana se rompió. Un adoquín entró volando a la habitación de las niñas”, contó, aunque no resultaron heridas. “Gracias a Dios estamos vivas. Hoy estamos vivas, hoy tuvimos suerte”.

Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones contra Ucrania, según la fuerza aérea del país, con objetivos principales como Kiev, la ciudad central de Dnipro, y Poltava, Járkiv y Zaporiyia en el este. Las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas destruyeron y neutralizaron 40 misiles y 602 aviones no tripulados.

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Putin busca cambiar la narrativa de la guerra

Putin está ansioso por generar noticias positivas del conflicto que comenzó con una invasión rusa en febrero de 2022 de su vecino y no ha salido según lo planeado.

Funcionarios y analistas occidentales dicen que los drones ucranianos están inmovilizando a las tropas enemigas en la línea del frente, estrangulando las líneas de suministro rusas en las regiones ocupadas de Ucrania y perturbando instalaciones petroleras en el interior de Rusia que proporcionan ingresos vitales para Moscú. Eso ha hecho que la guerra, a la que el Kremlin se refiere como una “operación militar especial”, sea más visible para la población rusa y aumente la presión sobre Putin.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han frustrado porque las partes no lograron avances en diferencias clave, y después Oriente Medio y el golfo Pérsico captaron la atención de Washington. Zelensky aceptó un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se negó.

Estados Unidos se alinea con Rusia a tres años de la guerra en Ucrania Así transcurrió el cambio de postura en la ONU para poner fin al conflicto.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que el ejército llevó a cabo un ataque “masivo” con armas de precisión de largo alcance contra instalaciones militar-industriales en las regiones de Kiev, Zaporiyia, Járkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumy.

Putin señaló que Rusia no cejará en sus ataques. El ataque con drones ucranianos del 22 de mayo contra un dormitorio universitario en Starobilsk —en la región ucraniana de Luhansk controlada por Rusia— que causó 21 fallecidos, le dio a la guerra “una dimensión completamente nueva”, afirmó el mandatario el martes.

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Ucrania dijo que atacó un centro de entrenamiento de pilotos de drones ruso en Starobilsk.

Hombre sale disparado de apartamento en Kiev por la explosión

Se registraron impactos de 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones en al menos 38 lugares en toda Ucrania, según las autoridades regionales. Los restos de aviones no tripulados destruidos cayeron en 15 ubicaciones, indicó la fuerza aérea.

Al menos cuatro personas perdieron la vida en la capital, Kiev, y otras 63 resultaron heridas, incluidos tres menores, de acuerdo con un comunicado del servicio estatal de emergencias ucraniano en Telegram. Edificios residenciales y otra infraestructura civil registraron daños en ocho distritos de Kiev.

1 / 50 | Marcados por la guerra: 50 imágenes inéditas del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. - SERGEY KOZLOV 1 / 50 Marcados por la guerra: 50 imágenes inéditas del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania Militares ucranianos disparan desde un obús ruso Msta-B en una línea del frente cerca de la ciudad de Kupyansk. SERGEY KOZLOV Compartir

Olena Dniprovska, de 65 años, y su esposo Yevhen, de 64 años, resultaron heridos en su apartamento en el distrito de Podilskyi de Kiev durante el ataque.

“Salí al pasillo con el teléfono y, antes de entender qué pasó, todo me cayó en la cabeza, el vidrio, y la puerta salió volando”, relató Dniprovska, con sangre seca en el rostro y una venda alrededor de la barbilla. “Salí corriendo por la puerta principal y empecé a llamar a mi esposo desde la habitación, pero él también había salido disparado por la onda expansiva”.

“Ahora no tengo dónde vivir, el apartamento está completamente destruido, sin puertas, sin ventanas, sin balcón. Puedes salir directamente de la habitación a la calle”, dijo.

En Járkiv, al menos 14 personas resultaron heridas y viviendas residenciales, garajes y autos sufrieron daños. También había personas atrapadas bajo los escombros de un bloque de apartamentos de cuatro plantas.

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