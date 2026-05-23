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Alerta máxima en Ucrania ante posible ataque ruso de “gran magnitud” en 24 horas

La embajada de Estados Unidos en Kiev pidió a sus ciudadanos que “se preparen para refugiarse de inmediato”

23 de mayo de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soldados ucranianos en el frente de Bajmut. (ROMAN CHOP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos advirtió este sábado de que dispone de información que apunta a un posible lanzamiento de un ataque aéreo ruso de gran envergadura contra Ucrania en las próximas 24 horas.

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La embajada estadounidense en Kiev emitió una alerta en la que recomienda a los ciudadanos estadounidenses en el país que “se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se declare una alerta aérea”.

“La embajada de Estados Unidos en Kiev ha recibido información sobre un posible ataque aéreo de gran magnitud que podría ocurrir en cualquier momento durante las próximas 24 horas”, señaló.

El Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera que podría producirse una nueva ofensiva rusa desde Bielorrusia, al norte de Ucrania.

Esa operación con drones tendría como objetivo las regiones de Kiev y Chernígov, en un intento de recuperar la iniciativa en la guerra, ante el estancamiento de los avances rusos en los frentes este y sur del país.

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