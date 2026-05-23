Félix Verdejo exige reunión urgente en medio de apelación en Boston

El exboxeador Félix Verdejo Sánchez solicitó una reunión presencial con su abogado Michael Raymond Hasse como parte del desarrollo de su caso ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos, en Boston, Massachusetts.

Verdejo Sánchez resultó convicto por el feminicidio en 2021 de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz, cuyo cuerpo lanzó a la laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, según la evidencia que desfiló durante el juicio en el Tribunal federal.

En la moción de cuatro páginas presentada el 12 de mayo, Hasse argumentó que su representado -quien ha comparecido previamente por derecho propio- ha solicitado una consulta directa con su representación legal para analizar los asuntos pendientes.

En el documento, la defensa expuso que Verdejo Sánchez solicitó una conferencia presencial sobre el caso para discutir sus opciones legales, así como los aspectos procesales y sustantivos del caso federal, pero en su idioma nativo, es decir, el español.

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La moción también dejó al descubierto que la reunión es necesaria para garantizar una comunicación efectiva entre ambos. Por ende, el licenciado sometió formalmente la petición ante el mencionado foro judicial a fin de que se autorice la celebración de la reunión.

A su vez, Hasse añadió que la apelación involucra asuntos “diversos, complejos y conflictivos” de derecho, incluyendo una impugnación relacionada con la jurisdicción y la forma en que el caso fue sometido ante el Tribunal federal en Puerto Rico.

1 / 5 | Fotos: momento en que llega Félix Verdejo al tribunal federal. Félix Verdejo a su llegada al tribunal federal para el inicio del juicio en su contra por el asesinato de Keishla Rodríguez. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 5 Fotos: momento en que llega Félix Verdejo al tribunal federal Félix Verdejo a su llegada al tribunal federal para el inicio del juicio en su contra por el asesinato de Keishla Rodríguez. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

“La presente apelación involucra asuntos diversos, complejos y conflictivos de hecho y de derecho; el acusado, compareciendo por derecho propio en diciembre de 2025, presentó una petición ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos solicitando impugnar la jurisdicción del tribunal, cuestionando la federalización de su delito, la cual estableció jurisdicción federal para un delito local. El apelante necesita consulta personal respecto a los asuntos y procedimientos de su caso”, indicó el abogado.

A tales efectos, Hasse reiteró que la visita es necesaria para asegurar el derecho de su cliente a una asistencia legal efectiva. De igual forma, pidió autorización para realizar el viaje bajo los parámetros de la Ley de Justicia Criminal (CJA), utilizando fondos y tarifas de viaje dentro de los límites establecidos.

De ser autorizada, la reunión se realizaría en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Pollock, en Luisiana, donde Verdejo Sánchez cumple la sentencia de dos cadenas perpetuas, según la moción.

“El apelante ha solicitado que el abogado suscribiente lo visite personalmente y celebre una conferencia de caso con él para analizar y discutir sus casos criminales y de apelación, sus opciones, así como los asuntos procesales y sustantivos relacionados, en su idioma nativo español”, abundó el licenciado.

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La solicitud será atendida por el Tribunal de Apelaciones, que evaluará si autoriza el viaje del licenciado para la reunión solicitada por el convicto como parte del proceso de apelación en curso.

Trasfondo del caso

Los hechos de este caso se remontan a finales de abril de 2021, cuando Rodríguez Ortiz fue secuestrada y asesinada, un crimen que provocó gran atención pública y que culminó en un proceso federal contra Verdejo Sánchez, quien posteriormente fue juzgado y sentenciado por su participación en los hechos.

Además de Verdejo Sánchez, las autoridades federales formularon cargos contra Luis A. Cádiz Martínez, coacusado en el caso, quien se declaró culpable de los dos cargos que enfrentaba. Además, se convirtió en el testigo estrella en el juicio contra el exboxeador.

Tras un voluminoso desfile de prueba en el juicio, el 28 de julio de 2023 un jurado encontró a Verdejo Sánchez culpable por los cargos federales de secuestro que terminó en la muerte de una persona y por la muerte de un menor por nacer.

Finalmente, el 3 de noviembre de 2023, fue sentenciado a cumplir dos cadenas perpetuas en prisión federal por el crimen. La condena fue dictada por el juez de distrito Pedro Delgado tras escuchar a la Fiscalía, la defensa y la familia de la víctima.

Antes de dictar sentencia, el juez expresó que el convicto “terminó la vida de dos personas. Lo hizo de forma horrenda... El nivel de crueldad solo añadió a la tragedia que llevó a estas eventos infortunados. Esas vidas, así como las de la familia, han cambiado para siempre. No hay forma de volver a atrás en esto”.

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