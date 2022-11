“Culpable”, así se declaró este lunes Luis Cádiz Martínez, coacusado en el caso federal contra el exboxeador Félix Verdejo, por cargos relacionados al asesinato de la joven Keishla Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada al momento del crimen.

Durante una vista ante el juez Pedro Delgado y familiares de la víctima presentes en el Tribunal Federal en Hato Rey, Cádiz Martínez reconoció su participación en los hechos alegados en el pliego acusatorio.

Desde octubre pasado, el abogado de la defensa, José Aguayo, había indicado al tribunal que su cliente estaba en negociaciones con la fiscalía federal, hasta que este mes informó que había llegado a un acuerdo.

El fiscal federal Jonathan L. Gottfried indicó que acordaron que se declarara culpable por dos de los cargos que pesaban en su contra: carjacking y la muerte de un bebé por nacer.

Agregó que, como parte del acuerdo, recomiendan al tribunal de una sentencia que sea entre 30 años de cárcel y cadena perpetua.

Gottfried luego resumió los hechos del caso, incluyendo la descripción de cómo Rodríguez Ortiz fue asesinada y que la autopsia confirmó que murió por ahogamiento.

En ese momento, familiares de la víctima no pudieron contener las lágrimas desde el banco del público.

Después de encontrarlo en condiciones para cambiar su alegación, el juez Delgado le preguntó al acusado cómo se declaraba. Entonces respondió: “Culpable”.

La vista de sentencia fue pautada para el 1 de mayo de 2023, el mismo día en que se cumplen dos años de que la Policía encontrara el cuerpo de Rodríguez Ortiz en la Laguna San José.

En cuanto a Verdejo, hasta el momento se mantiene en curso para enfrentar juicio, que desde mayo pasado el juez Delgado lo pautó para comenzar el 27 de febrero de 2023, a las 9:00 de la mañana.

Sin embargo, está por verse si habrá algún cambio. En la última audiencia, el pasado 1 de noviembre, el abogado de Verdejo informó que podría tener un conflicto de calendario, debido a que es uno de seis abogados en el caso por el asesinato del banquero de Doral, Maurice Spagnoletti, y ese juicio fue pautado recientemente para la misma fecha después de que se suspendiera este mes.

Reacciona la familia de la víctima

Al salir del tribunal federal, la madre de Rodríguez Ortiz, Keila Ortiz, manifestó su sentir tras la vista.

“Son unos asesinos, todos los involucrados en el caso de mi hija. Son unos asesinos... todos son unos asesinos... Lo que mis oídos escucharon ahora... Asesinos”, expresó Ortiz.

Mientras, la hermana de la víctima, Bereliz Nichole Rodríguez, no puso emitir comentarios mientras lloraba.

Mientras, el padre de Rodríguez Ortiz, José Rodríguez, dijo que “escucharlo fue difícil... Lo que le hicieron, fue difícil escucharlo. Ver a la persona que cometió los... Es bien difícil para nosotros, pero ya vamos un paso adelante”.

Agregó que “es la primera vez (que ve a Cádiz Martínez). Y con la frialdad... Escuché lo que dijo el fiscal, sobre cómo cometieron los hechos. Es difícil escucharlo”.

“Él (Cádiz Martínez) hizo un negocio (acuerdo) para no perjudicarse. No tienen compasión con el ser humano. Hacer negocio con esa gente es algo que a nosotros nos daña... Muchos de derechos que tenía y mi hija no pudo hacer nada. Le quitaron el derecho a mi hija a estar viva. Entonces, ¿hay que darle derechos a él?”, lamentó Rodríguez.

“No me importa. Si lo quieren soltar, que lo suelten, pero al otro (Verdejo) no lo van a soltar, porque aquel nos conocía. Lo hizo mal y lo hizo al frente de su casa. A él no lo van a volver a ver. Le deseo toda la vida del mundo para que pague lo que le hizo a mi hija, día a día. Nos dañó como familia, pero la tenemos que defender en estos momentos”, afirmó.

La posibilidad de que Cádiz Martínez se declarara culpable no es sorpresiva, pues se entregó a las autoridades después de haber confesado su participación en el crimen.

En mayo de 2021, el abogado criminalista Edwin Prado indicó que el supuesto cómplice de Verdejo se comunicó con él para informarle lo sucedido, por lo que ayudó en su acercamiento a las autoridades federales.

“Me llamó, me consultó y me dio unas instrucciones específicas a base de la conversación. Yo acababa de participar en un programa (de un medio de comunicación) y no pasó ni media hora cuando me llamó. Hablamos y decidimos tomar un rumbo; yo fui el hilo conductor de él con el gobierno federal”, explicó Prado en el programa televisivo Jugando Pelota Dura.

Al ser cuestionado sobre si Cádiz Martínez negoció algo con la Fiscalía federal en aquel momento, Prado respondió que “nadie ayuda al gobierno de gratis. Algún beneficio esperas y hay una carta que se firma. Recuerda que este señor no estaba en el radar de nadie, no era una persona sospechosa que vino y se entregó”.

Vídeos de cámaras de seguridad serán parte de la prueba contra Félix Verdejo

La fiscalía federal informó este mes que presentará vídeos de cámaras de seguridad del Puente Teodoro Moscoso en el juicio contra Verdejo

Las grabaciones forman parte de una extensa lista de evidencia que detalló el Ministerio Público en una moción, poco común, presentada ante el tribunal federal.

La moción señala que también presentarán vídeos de cámaras de seguridad ubicadas en la calle Kennedy, calle Pradera, del negocio El Auténtico Isla Verde, Condominio Laguna Gardens y una intersección en Carolina.

También presentarán grabaciones del sistema ShotSpotter de la Policía de Puerto Rico, que se dedica a detectar el sonido de disparos por armas de fuego.

Aunque la lista no precisa si cuentan con resultados de exámenes de balística, sí menciona “hallazgos de las escenas del crimen” por parte del Instituto de Ciencias Forenses.

Asimismo, la evidencia de la fiscalía incluye “armas de fuego y accesorios ocupados a Verdejo por las autoridades”, así como la certificación de su “certificación de recibo de armas y municiones formadas por Verdejo”, así como su licencia para armas de fuego. De igual forma, presentarán fotos del allanamiento en la residencia de Verdejo.

Además, el fiscal federal Jonathan Gottfried informó que presentarán registros que documentan pagos emitidos al pasar por el peaje del puente Moscoso.

En mayo de 2021, una denuncia criminal en el tribunal federal indicaba que Verdejo y el testigo condujeron por el mencionado puente. Señala que al llegar allí, Rodríguez Ortiz “fue removida del vehículo y lanzada por uno de los lados del puente al agua. Verdejo le disparó a la víctima con una pistola desde el puente”.

En la moción de la evidencia, el fiscal también detalló que entre las pruebas electrónicas figuran cinco teléfonos celulares ocupados. Indica que uno de los celulares era de Verdejo y otro del coacusado Luis Cádiz Martínez, mientras que los otros tres estaban en el vehículo del exboxeador.

Relacionado a esos teléfonos, Gottfried precisó que desfilarán evidencia de la localización de cada uno de equipos y “atribución de quién era el dueño y quién lo usó”.

Además, incluye los resultados de la geolocalización de los teléfonos de los dos acusados y la víctima, según los estudios del “Cellular Analysis Survey Team” (CAST) del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés, que consiste en una tecnología implementada hace unos años para mejorar el rastreo de esos equipos.

“Esto incluye, la relación entre esas localizaciones y las imágenes y vídeos de vigilancia”, expuso el fiscal.

El caso también incluirá el uso de un tipo de evidencia que ha surgido en años recientes, con el desarrollo de tecnología en los vehículos, denominada en inglés como “telematics”, que se refiere a la recopilación de datos de telecomunicaciones e información”.

Antes de que Verdejo se entregara al FBI, la Policía de Puerto Rico había ocupado la guagua Dodge Durango del exboxeador.

Si el caso llega a juicio, la fiscalía también presentará prueba de comunicaciones entre Verdejo y Rodríguez Ortiz “o miembros de la familia de ella”, con la familia de él y “con terceras personas para el 29 de abril de 2021 (incluyendo en los días previos y posteriores)”.

El jurado también tendrá la difícil encomienda de evaluar prueba relacionada a cómo Rodríguez Ortiz fue asesinada, pues la designación de evidencia incluye “el cable y el bloque amarrados a Rodríguez Ortiz”.

Asimismo, la designación de evidencia presenta imágenes de la autopsia de la víctima, vídeos y fotos de las escenas del crimen, “incluyendo de la recuperación del cuerpo de Rodríguez Ortiz”, que fue hallado en aguas de la orilla de Carolina de la Laguna San José, cercano al puente Moscoso.

El Ministerio Público también desfilará “registros relacionados la relación entre Verdejo-Sánchez y Rodríguez Ortiz”. Gottfried adelantó en la moción que la prueba incluirá “documentos relacionados al embarazo de Rodríguez Ortiz.

Lo que ocurrió, según la denuncia federal

Según la investigación de la Policía y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Verdejo contactó a Cádiz Martínez y le solicitó ayuda para terminar con el embarazo de Rodríguez Ortiz, después de que la joven informara al boxeador que estaba en estado de gestación con su hijo, basado en el resultado de una prueba que se había realizado.

De acuerdo con la denuncia del FBI, Verdejo contactó a la víctima el 29 de abril y “acordaron para encontrarse cerca de la residencia de ella. Verdejo y el testigo condujeron para la reunión en la guagua Dodge Durango negra”.

La víctima llegó a la reunión en su vehículo, que era un Kia Forte color gris, que después fue encontrado en Canóvanas, y se montó en el vehículo de Verdejo.

“Después de la conversación entre Verdejo y la víctima en el vehículo de Verdejo, Verdejo golpeó a la víctima en la cara y le inyectaron una jeringuilla llena de sustancias compradas en un punto de drogas en (el residencial Llorens Torres)”, indica la declaración jurada.

“Verdejo y el testigo (cooperador Cádiz Martínez) entonces amarraron a la víctima por los brazos y pies con un cable”, abundó. “Un bloque fue amarrado a la víctima”.

Asimismo, indicó que Verdejo y el testigo condujeron los dos vehículos hacia el puente Teodoro Moscoso.

Allí, agregó, “la víctima fue removida del vehículo y lanzada por uno de los lados del puente al agua. Verdejo le disparó a la víctima con una pistola desde el puente”.

“El FBI revisó el pietaje de las cámaras de seguridad del Teodoro Moscoso”, destaca la denuncia. Señala que a eso de las 8:29 de la mañana de ese día una guagua “consistente con la apariencia del vehículo de Verdejo se estacionó en el paseo del puente. Hay movimiento visible de al menos un individuo en el lado del vehículo”, señala la declaración jurada, sin detallar qué tipo de “movimiento se observa”.

“El vídeo entonces muestra a la guagua irse del lugar y regresar a un punto cercano del puente en al menos dos ocasiones. La guagua se va aproximadamente a las 9:31 de la mañana”, planteó la querella federal.

El cuerpo de Rodríguez Ortiz fue encontrado el sábado 1 de mayo en la orilla de Isla Verde de la laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso, donde la policía ocupó al menos un casquillo de bala.