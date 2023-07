El jurado en el juicio federal contra Félix Verdejo Sánchez lo declaró hoy, viernes, culpable en dos de los cargos que pesan en su contra relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

Los miembros del juzgado encontraron culpable a Verdejo Sánchez por los cargos de secuestro que terminó en la muerte de una persona y por la muerte de un menor por nacer.

No obstante, el juzgado no alcanzó acuerdos en los otros dos cargos radicados contra el atleta: la acusación de “carjacking” que terminó en la muerte de una persona y la portación y/o utilización de un arma de fuego en la comisión de un delito violento

“Señor Verdejo, un jurado de su pares lo encontró culpable de los cargos dos y cuatro, sin lugar a dudas”, resaltó el juez de distrito Pedro Delgado Hernández tras la lectura del veredicto.

La secretaria de la sala tres del Tribunal federal leyó el veredicto del jurado a las 8:05 p.m. de hoy, viernes. Delgado Hernández señaló la vista de lectura de sentencia para las 2:00 p.m. del 3 de noviembre del año en curso, al tiempo que agradeció la labor del jurado y cerró oficialmente el juicio a las 8:19 de la noche.

El fiscal Jonathan Gottfried resaltó, en sala, que el gobierno se reserva el derecho de solicitar un nuevo juicio por los cargos de carjacking y portación/uso de un arma de fuego, acusaciones por las que el jurado no alcanzó acuerdos.

José Antonio Rodríguez, padre de Rodríguez Ortiz, resaltó, al salir del tribunal, que “la verdad siempre prevalece”.

“En mi mente pensaba muchas cosas, pero en mi corazón no. Me levantaba todos los días para venir acá con el propósito de hacerla valer a ella. Siempre he dicho que vivirá el resto de su vida pensando en lo que le hizo a mi hija, y esa es su peor condena. Yo no le deseo la muerte, le deseo mucha salud y que pueda durar todo el tiempo que pueda durar... si quiere durar 200 años, que los dure, pero que se acuerde de lo que le hizo a mi hija, siempre”, añadió Rodríguez.

Por su parte, Keila Ortiz, madre de Keishla, resaltó que “se le hizo justicia a mi hija”.

“Se le hizo justicia a mi hija y a mi nieto, le hice justicia a ambos porque son dos vidas. Keishla estaba sentada en el banco (del tribunal) con su bebé. No pienso para nada que el veredicto se vaya a revertir. Esto fue un asesinato macabro, y eso no se la hacie a nadie. No dije que no se le hace a una mujer, dije que no se le hace a nadie. Las bocinas que escuchan, las voces que gritan ‘¡Se hizo justicia para Keishla!’ son padres igual que nosotros y les agradezco el apoyo”, subrayó Ortiz.

Bereliz Rodríguez subió a un muro de contención frente al Tribunal federal y mostró una camisa negra con la foto de Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel, en apoyo a la madre de Santos Delanda, quien asistió al tribunal. A su lado se encuentra su padre, José Antonio Rodríguez. (Vanesa Serra)

Entretanto, Bereliz Rodríguez, hermana de Keishla, dijo a los medios de comunicación que lo más que extraña es “no tener” a su hermana, “no verla, no escuchar su voz cuando me llamaba todo el tiempo... ‘¡Mami¡ ¿Dónde estás? ¿Qué haces?’ Es no verla”.

En los portones del tribunal, una manifestante, portando un “scrub” (uniforme) similar al que tenía Rodríguez Ortiz cuando fue hallada flotando en la laguna San José, tocaba música sacra por un altoparlante mientras el jurado terminaba de deliberar.

“Se hizo justicia”, gritó la manifestante.

Una persona vestida con un hábito de monja color rosa llevaba un letrero que decía: “Jurado Queremos Justicia Para Keishla Rodríguez” y le dio gracias a Dios cuando bajó la noticia del veredicto.

Celebrando la decisión del jurado, personas estacionadas al cruzar la calle del tribunal gritaron y aplaudieron, mientras algunos carros tocaban bocina.

El grupo de tres mujeres y nueve hombres se retiró a deliberar a eso de las 4:21 p.m. del martes, luego de que el juez Pedro Delgado Hernández impartiera las instrucciones finales y las partes concluyeran sus argumentaciones finales.

El juicio, hasta hoy, viernes, tomó 25 días, en los que tanto la fiscalía como la defensa desfilaron testigos y extensa prueba, que incluyó testimonios, documentos periciales, fotos, vídeos y mensajes de texto.

El feminicidio de Rodríguez Ortiz, con quien Verdejo Sánchez sostuvo una relación de una década, se perpetró el 29 de abril de 2021. Ese día, la madre de la víctima reportó su desaparición luego que la mujer no llegó a su trabajo en un “pet grooming”. Por esto, se activó, por primera vez, una Alerta Rosa.

El cuerpo de la joven de 27 años fue hallado, el 1 de mayo de 2021, en la laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso, desde donde fue lanzada, según el testimonio del coacusado en el caso, Luis Antonio Cádiz Martínez. El llamado testigo estrella alcanzó, en noviembre, un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público.

La periodista Amanda Pérez Pintado colaboró en esta historia