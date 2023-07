El abogado de defensa Jason González Delgado intentó, en sus argumentos de cierre, sembrar dudas en los miembros del jurado sobre la participación de Félix Verdejo Sánchez en el crimen que terminó con el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

El letrado, a cargo de la defensa del atleta junto a la licenciada Gabriela José Cintrón Colón, aseguró que la fiscalía presentó un caso con múltiples huecos y que se ha empeñado en señalar a Verdejo Sánchez como el autor.

“Esto es una terrible tragedia que nunca debió haber pasado. El gobierno quiere hacer justicia para Keishla, por eso presentaron un caso”, aseguró González Delgado,

Añadió, sin embargo, que el Ministerio Público tiene al asesino, a quien identificó como Luis Antonio Cádiz Martínez, pero que acusaron al coautor “equivocado”, en referencia a Verdejo Sánchez.

Incluso, González Delgado señaló que se dejaron aspectos importantes fuera de la investigación en el afán de señalar a Verdejo Sánchez por los crímenes. El abogado destacó que no se ordenaron pruebas de balística al arma de fuego que Verdejo Sánchez con la que, presuntamente, Cádiz Martínez disparó al agua, y que tampoco se llevó a cabo un análisis de la guagua Dodge Durango del acusado donde se habría trasladado el cuerpo amarrado de Rodríguez Ortiz.

“Ese carro no fue analizado porque todo el mundo en el Negociado de la Policía quería que Félix fuera culpable”, dijo el abogado.

Asimismo, González Delgado reiteró que a Verdejo Sánchez no se le acusó de asesinato, sino de “carjacking” y secuestro que terminó en la muerte de una persona, lo que sostiene los otros dos cargos: matar a un menor por nacer y portación o uso de un arma de fuego en un crimen violento.

“En estas tres horas, no he hablado de nada que tenga que ver con carjacking porque no hubo carjacking. Si miran los elementos del delito, verán que no hubo intención, y si el gobierno no ha probado el carjacking, ustedes deben absolver”, concluyó González Delgado.

Un momento clave de la argumentación final fue cuando González Delgado presentó el pietaje de una cámara de seguridad del puente Teodoro Moscoso en el que se ve a un hombre caminando por debajo de la vía. Entonces, acercó la imagen y la comparó con unas fotos de Cádiz Martínez cuando este fue arrestado por las autoridades federales, dando a entender que Cádiz Martínez era la persona capturada en el vídeo.