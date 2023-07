En su turno de refutación a los argumentos finales de la defensa, el fiscal Jonathan Gottfried resaltó que el Ministerio Público presentó prueba suficiente para sostener que Félix Verdejo Sánchez cometió los delitos de “carjacking” y secuestro que terminaron en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz.

“Este es un caso con capas y capas de corroboración, damas y caballeros”, aseguró Gottfried al jurado sobre los testimonios, pietaje y documentos periciales presentados durante el juicio que duró 20 días.

Para sostener el planteamiento, el fiscal repasó nuevamente cada cargo y pieza de evidencia recopilada contra el acusado. En cuanto al secuestro, explicó que el hecho de que la víctima acompañó al acusado voluntariamente no descarta el que se haya cometido un secuestro porque fue retenida sin su consentimiento. El fiscal planteó que Rodríguez Ortiz no fue “golpeada, drogada y amarrada” voluntariamente.

En este punto, Gottfried instó al jurado a pensar “si Keishla hubiera notado que Félix Verdejo no estaba en la Durango, ¿se hubiera subido?“. Además, resaltó que el secuestro se cometió con el objetivo de asesinar a Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada al momento de ocurrir los hechos.

Sobre el “carjacking”, Gottfried señaló que la víctima no tenía que estar dentro de su vehículo, sino cerca y tener acceso al mismo para que se configure el delito. Asimismo, indicó que no era necesario que la motivación principal fuera la toma del auto, pues el Ministerio Público mostró, mediante fotos del vehículo de la víctima, que Rodríguez Ortiz tenía la intención de regresar a su automóvil (tras montarse en la guagua Dodge Durango del acusado) porque dejó su cartera y pertenencias.

El fiscal resaltó que probar los elementos de “carjacking” y secuestro son fundamentales para el caso pues, del jurado entender que no se configuraron, no se podría dar paso a los cargos por portación o uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento y tampoco el asesinato de un menor no nacido. El juez de distrito Pedro Delgado Hernández también resaltó este aspecto al impartir las instrucciones a los miembros del jurado antes de dar paso al proceso de deliberación.

Lo esbozado por Gottfried sirvió, además, para ripostar el planteamiento del licenciado Jason González Delgado, uno de los abogados de Verdejo Sánchez, quien dijo en su argumentación final que no habló “nada que tenga que ver con carjacking porque no hubo carjacking”.

El experimentad fiscal describió la exposición de González Delgado como “capas de suposiciones” y lo comparó con las “capas de corroboraciones” que, sostuvo, presentó el Ministerio Público para probar que Verdejo Sánchez, su vehículo, su arma y sus teléfonos estuvieron en la escena del crimen.

“Les pedimos que evalúen el caso basándose en la evidencia, no en teorías de conspiración”, puntualizó el fiscal.

González Delgado planteó, además, que se dejaron aspectos importantes fuera de la investigación en el afán de señalar a Verdejo Sánchez por los crímenes, a lo que el fiscal respondió que el gobierno no está obligado a seguir algún tipo de técnica específica para probar los casos.

Añadió que las autoridades centraron la investigación en la persona que la evidencia señaló, pues fue con quien la víctima quedó en encontrarse durante la mañana del asesinato y cuya guagua había pasado, en tres ocasiones, por el lugar de los hechos.

Gottfried también intentó rebatir el planteamiento de la defensa respecto a que el hombre negro, de pelo corto, vestido de pantalón y camisa negra, era el coacusado y supuesto cómplice de Verdejo Sánchez, Luis Cádiz Martínez. El fiscal enseñó las transcripciones de su testimonio en el que dijo que vestía una camisa negra con unas letras blancas en la parte frontal.

“Ese no es Luis Cádiz, damas y caballeros”, aseguró Gottfried.

El proceso judicial contra Verdejo Sánchez continuará mañana, miércoles, con la deliberación del juzgado que debe emitir un veredicto unánime en cuanto a los delitos imputados. De no alcanzar un veredicto unánime, el juicio se declararía nulo y podría llevar a un nuevo enjuiciamiento.