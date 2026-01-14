Tribunal Supremo de Estados Unidos deniega petición de revisión de condena solicitada por Félix Verdejo

1 / 9 FOTOS | Familia de Keishla Rodríguez reacciona al veredicto de culpabilidad de Félix Verdejo

Bereliz Rodríguez (izq.) y Keila Ortiz, hermana y madre, respectivamente, de Keishla Rodríguez Ortiz, a su salida del Tribunal federal luego que el jurado encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez en dos de los cuatro cargos radicados.

Vanesa Serra