NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal Supremo de Estados Unidos deniega petición de revisión de condena solicitada por Félix Verdejo

La representación legal del exboxeador mantiene un recurso ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston

14 de enero de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Félix Verdejo fue declarado culpable por un jurado, el 28 de julio de 2023, por cargos relacionados al feminicidio de Rodríguez Ortiz y por la muerte de su bebé por nacer, en abril de 2021 (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó la petición del exboxeador Félix Verdejo para que revise su condena de cadena perpetua por el asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz, en el 2021.

RELACIONADAS

Verdejo había acudido al Supremo federal en momentos en que todavía está en curso un recurso en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

Aunque los planteamientos de sus abogados sobre alegados errores durante el juicio no han sido atendidos, Verdejo insistía en que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre el caso, al entender que se debió haber procesado en la jurisdicción estatal.

La petición de revisión fue radicada por su cuenta, al igual que lo había hecho en Boston, donde también le fue denegado el argumento de la jurisdicción.

“Se deniega la petición de auto de certiorari”, indica la orden emitida por el Supremo federal el pasado 12 de enero, sin ofrecer detalles adicionales.

Bereliz Rodríguez (izq.) y Keila Ortiz, hermana y madre, respectivamente, de Keishla Rodríguez Ortiz, a su salida del Tribunal federal luego que el jurado encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez en dos de los cuatro cargos radicados.La familia de Keishla Rodríguez se abraza a las afueras del Tribunal.Camisa de "scrub" y collar que sujetaba Keila Ortiz, madre de Keishla.
1 / 9 | FOTOS | Familia de Keishla Rodríguez reacciona al veredicto de culpabilidad de Félix Verdejo. Bereliz Rodríguez (izq.) y Keila Ortiz, hermana y madre, respectivamente, de Keishla Rodríguez Ortiz, a su salida del Tribunal federal luego que el jurado encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez en dos de los cuatro cargos radicados. - Vanesa Serra

Verdejo fue declarado culpable por un jurado, el 28 de julio de 2023, por cargos relacionados al feminicidio de Rodríguez Ortiz y por la muerte de su bebé por nacer, en abril de 2021. Luego fue sentenciado a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas.

Verdejo permanece en la penitenciaría del Complejo Correccional Pollock, ubicado en Grant, Louisiana, según los registros del Negociado federal de Prisiones (BoP).

Tags
Félix Verdejo Tribunal Supremo de Estados UnidosKeishla Marlen Rodríguez Ortiz
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
