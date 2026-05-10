Autoridades investigan evacuación de avión de Frontier tras atropello mortal en Denver

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (National Transportation Safety Board) informó el domingo que está recopilando información sobre la evacuación de un avión de Frontier Airlines después de que este impactara y matara a una persona en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver durante el despegue.

El avión, que cubría la ruta de Denver al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, “reportó haber golpeado a un peatón durante el despegue en DEN aproximadamente a las 11:19 p.m. del viernes”, según una publicación en la cuenta oficial del aeropuerto en X.

Los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes de emergencia, y el personal de emergencia los trasladó en autobuses hasta la terminal. Un portavoz del aeropuerto dijo que 12 pasajeros sufrieron heridas leves y cinco fueron trasladados a hospitales.

Los pasajeros fueron evacuados por toboganes tras el incidente en el que murió una persona. (The Associated Press)

Algunas personas a bordo expresaron preocupación por la evacuación, incluyendo haber quedado atrapadas en el avión durante varios minutos mientras el humo llenaba la cabina, y haber sido dejadas en la pista en el frío una vez evacuadas. Un video también mostró a algunos pasajeros bajando por el tobogán con lo que parecían ser sus equipajes de mano.

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“Estamos recopilando información sobre la evacuación de emergencia para determinar si cumple los criterios para una investigación de seguridad”, dijo la portavoz del NTSB, Sarah Taylor Sulick, la madrugada del domingo, añadiendo que la agencia podría tener más detalles en unas horas.

Frontier Airlines no respondió temprano el domingo a una solicitud de información sobre la evacuación.

La persona, que las autoridades aún no han identificado, fue impactada dos minutos después de saltar la valla y cruzar la pista. Se cree que no era empleado del aeropuerto.

“Nos estamos deteniendo en la pista”, dice el piloto a la torre de control según el sitio ATC.com. “Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en el motor”.

El piloto informa al controlador aéreo que llevan “231 almas” a bordo y que una “persona estaba caminando por la pista”.

El controlador responde que ya están “enviando los camiones”, antes de que el piloto indique que hay “humo en la aeronave. Vamos a evacuar en la pista”.

Frontier Airlines dijo en un comunicado que el vuelo 4345 fue el involucrado en la colisión y que “se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue”. No estaba claro si el humo estaba relacionado con la colisión.

La aerolínea indicó que el avión transportaba 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación.

“Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”, dijo la aerolínea.

Los pasajeros dijeron que el pánico se apoderó del vuelo después de que un motor se incendiara y la cabina comenzara a llenarse de humo.

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“Sinceramente, pensé que iba a morir”, dijo el pasajero Mohamed Hassan a 9NEWS de Colorado.

“Mucha gente a mi lado estaba gritando y llorando. Yo simplemente cerré los ojos”, dijo. “En ese momento no estás realmente pensando en nada, porque íbamos a despegar y escuché ese boom, así que no estaba seguro de lo que pasó. Solo pensé que algo realmente, realmente malo había ocurrido”.

El pasajero Nikil Thalanki dijo a medios locales que sintió “ese tirón” cuando el avión estaba a punto de despegar, añadiendo que parecía que las ruedas habían despegado del suelo pero luego volvieron a tocarlo.

“Había fuego en el motor. Había muchas chispas. Se detuvo inmediatamente”, dijo Thalanki. “Tan pronto como vimos las chispas, el humo llenó completamente la cabina. Era muy difícil respirar”.

Kimberly Randle dijo que los pasajeros estaban en pánico y desesperados por salir del avión.

“En unos minutos, finalmente abrieron la puerta. La gente corría para salir del avión”, dijo. “Era el caos por todas partes”.

El NTSB ha expresado durante años su preocupación por las evacuaciones, especialmente por los pasajeros que se llevan su equipaje. En un informe de abril sobre la evacuación de un vuelo de United Airlines en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, el NTSB describió una escena preocupante.

Los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes y escaleras el año pasado después de que un problema en el motor durante el despegue causara humo y fuego en el ala derecha.

A pesar de que la tripulación de cabina ordenó a los pasajeros permanecer sentados, varios comenzaron a gritar “¡fuego en el motor, déjenme salir!”, lo que provocó “pánico generalizado” y llevó a muchos a levantarse y recuperar sus pertenencias.

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Tres hombres grandes insistieron en que la evacuación continuara, empujaron a una azafata y bajaron por un tobogán antes de que estuviera completamente desplegado, lo que hizo que se desinflara y quedara inutilizable.

“El entrenamiento de la tripulación de cabina enfatiza una presencia de mando firme y el control de pasajeros durante las evacuaciones; sin embargo, este evento demuestra cómo el comportamiento de los pasajeros puede escalar rápidamente y afectar la dinámica de evacuación incluso sin condiciones confirmadas de fuego o humo”, señala el informe.

El incidente en Denver ocurrió un día después de que un empleado de Delta Air Lines muriera mientras trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Orlando. En un comunicado, la aerolínea dijo que el empleado murió el jueves por la noche sin dar detalles ni el nombre de la persona.