Tres hombres mueren ahogados en Arecibo tras ser arrastrados por la corriente

Tres hombres murieron ahogados este domingo, Día de Madres, tras ser arrastrados por las corrientes de agua cerca de la Cueva del de las Golondrinas, barrio Islote en Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

Una ciudadana fue quien avisó a las autoridades de la situación a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 11:18 de la mañana. En respuesta, los agentes de la Unidad Marítima de Arecibo se movilizaron al lugar y uno de ellos se lanzó al agua al divisar los cuerpos, pero los encontró sin vida.

Según la pesquisa preliminar, las tres víctimas mortales son hombres.

Al momento, las autoridades no han revelado su identidad o si son turistas, aunque sí confirmaron que los cadáveres ya fueron transportados a la Unidad Marítima de Arecibo para esperar a que familiares de las víctimas los identifiquen y luego trasladarlos al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).